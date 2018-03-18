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Предприятия и покупатели в ЕС и США дорого заплатят в случае торговой войны — министр ФРГ
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Предприятия и покупатели в ЕС и США дорого заплатят в случае торговой войны — министр ФРГ 

Прайм 6 часов назад
БЕРЛИН, 18 мар /ПРАЙМ/. Если Европа и США развяжут торговую войну, то предприятия и покупатели по обе стороны заплатят высокую цену, заявил глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер газете Handelsblatt.
"Если Европа и США развяжут торговую войну, то предприятия и покупатели по обе стороны заплатят высокую цену за чужие ошибки", — сказал Альтмайер, который в воскресенье вылетел в Вашингтон для переговоров, в частности, по вопросу о введении импортных пошлин на сталь и алюминий.
Министр добавил, что в выигрыше останутся «те страны, которые предложат демпинговые цены».
Президент США Дональд Трамп подписал 8 марта распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Трамп отметил, что пошлины вводятся «в защиту национальной безопасности Америки». При этом, как заявил Белый дом, США допускают исключения из новых пошлин в случае Канады, Мексики, а также других стран, которые убедят США, что их продукция «больше не угрожает национальной безопасности».
После того, как Трамп анонсировал резкое повышение ввозных пошлин США на сталь и алюминий, а ЕС и другие торговые партнеры заявили о возможности ответных мер, возникли опасения начала торговой войны.
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