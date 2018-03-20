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Меркель надеется, что ЕС удастся избежать торговой войны с США
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Меркель надеется, что ЕС удастся избежать торговой войны с США 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
БЕРЛИН, 20 марта. /ТАСС/. Германия является сторонником свободной торговли и надеется, что Европейскому союзу удастся найти решение с США в споре о ввозных пошлинах и избежать торговой войны. Об этом заявила во вторник в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Республики Ирландия Лео Варадкаром.
"Мы не являемся сторонниками протекционистских мер, мы хотим предпринимать действия в рамках многосторонней системы Всемирной торговой организации. Надеемся, что нам не придется реагировать на дополнительные пошлины [со стороны США]. Сейчас ведутся переговоры между [еврокомиссаром по торговле Сесилией] Мальмстрем и американским правительством, министр экономики Германии Петер Альтмайер провел переговоры с [министром торговли США] Уилбуром Россом, главы минфинов стран-участниц G20 встречались в Аргентине. Я надеюсь, что из этого появится какое-то решение", — сказала канцлер.
Президент США Дональд Трамп подписал 8 марта распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Президент заявлял, что размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия. При этом он не исключил, что ряд государств будет освобожден от выплат таможенных сборов — среди них Канада, Мексика и Австралия.
Ранее кабмин ФРГ уже заявлял о том, что необходимо не допустить возникновения торгового конфликта между США и ЕС в связи с новыми ограничениями. Берлин утверждает, что это отрицательно скажется на конъюнктуре по обе стороны Атлантики.
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 Ещё 5 источников 
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