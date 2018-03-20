Рынок акций Саудовской Аравии закрылся ростом, Tadawul All Share прибавил 0,18%

Investing.com — Фондовый рынок Саудовской Аравии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов гостиничного бизнеса и туризма, финансовых услуг и инвестиций в промышленность.

На момент закрытия на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul All Share вырос на 0,18%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Tadawul All Share по итогам сегодняшних торгов были акции Ssp (SE:1320), которые подорожали на 1,96 п. (9,97%), закрывшись на отметке в 21,62. Котировки Shaker (SE:1214) выросли на 1,04 п. (9,89%), завершив торги на уровне 11,56. Бумаги Saudi Cement Company (SE:3030) выросли в цене на 3,93 п. (7,14%), закрывшись на отметке 59,00.

Лидерами падения стали акции Natl agr dev (SE:6010), цена которых упала на 1,67 п. (4,40%), завершив сессию на отметке 36,25. Акции Yansab (SE:2290) поднялись на 1,83 п. (2,61%), закрывшись на уровне 68,30, а Saudi telecom (SE:7010) снизились в цене на 1,96 п. (2,45%) и завершили торги на отметке 78,20.

На фондовой бирже Саудовской Аравии количество подорожавших бумаг (95) превысило количество закрывшихся в минусе (82), а котировки 7 акций практически не изменились.

Котировки акций Ssp (SE:1320) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 9,97%, 1,96 п., и завершили торги на отметке 21,62.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 1,83%, или 1,14, достигнув отметки $63,27 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае выросли на 1,73%, или 1,14, до $67,19 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подешевели на 0,56%, или 7,40, до отметки $1.310,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SAR снизилась на 0,52% до 4,6034, а котировки USD/SAR повысились на 0,02%, достигнув отметки 3,7503.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,40% до 89,83.