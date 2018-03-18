Рынок акций Саудовской Аравии закрылся падением, Tadawul All Share снизился на 0,21%

Investing.com — Фондовый рынок Саудовской Аравии завершил торги воскресенья падением на фоне негативной динамики со стороны секторов сельского хозяйства, телекоммуникаций и IT и электроэнергетики.

На момент закрытия на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul All Share упал на 0,21%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Tadawul All Share по итогам сегодняшних торгов были акции Walaa insurance (SE:8060), которые подорожали на 2,41 п. (7,67%), закрывшись на отметке в 33,85. Котировки Sa res&mktin (SE:4210) выросли на 3,17 п. (4,08%), завершив торги на уровне 80,80. Бумаги Lazurde for Jewelry Co (SE:4011) выросли в цене на 0,63 п. (3,64%), закрывшись на отметке 17,96.

Лидерами падения стали акции Malath (SE:8020), цена которых упала на 0,98 п. (5,98%), завершив сессию на отметке 15,40. Акции Salama (SE:8050) поднялись на 1,55 п. (5,69%), закрывшись на уровне 25,70, а Petrochem (SE:2002) снизились в цене на 1,04 п. (4,02%) и завершили торги на отметке 24,82.

На фондовой бирже Саудовской Аравии количество подешевевших бумаг (114) превысило количество закрывшихся в плюсе (66), а котировки 6 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае не изменился 0,00%, или 0,00, достигнув отметки $62,41 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае выросли на 1,55%, или 1,01, до $66,13 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подешевели на 0,27%, или 3,60, до отметки $1.314,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SAR снизилась на 0,13% до 4,6084, а котировки USD/SAR упали на 0,02%, достигнув отметки 3,7499.

Фьючерс на индекс USD практически не изменился 0,00% до 89,80.