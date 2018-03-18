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СМИ: Египет ввел антидемпинговые пошлины на продукцию металлопроката из Бельгии, КНР и РФ
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СМИ: Египет ввел антидемпинговые пошлины на продукцию металлопроката из Бельгии, КНР и РФ 

ТАСС 8 часов назад
КАИР, 18 марта. /ТАСС/. Египет ввел антидемпинговые пошлины на продукцию металлопроката из Бельгии, Китая и России. Об этом объявило министерство промышленности и торговли страны, передает в воскресенье издание «Амуаль аль-Гад».
Согласно решению ведомства, пошлиной в течение пяти лет будет облагаться холоднокатаная сталь из этих стран, причем, импортируемые из Китая листы подлежат налогу в 17%, из Бельгии — 10%, ввозимая из России сталь будет облагаться 10-процентной пошлиной.
Эта мера, отметили в министерстве, «направлена на защиту и продвижение отечественного производителя в дополнение к регулированию импорта».
Ежегодно Египет производит 570 тонн холоднокатаной стали, еще 150 тыс. тонн страна импортирует из-за рубежа. Власти надеются, что в случае сокращения импорта государство сможет постепенно выйти на полностью внутреннее заполнение рынка стали.
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