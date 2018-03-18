СМИ: Египет ввел антидемпинговые пошлины на продукцию металлопроката из Бельгии, КНР и РФ

Согласно решению ведомства, пошлиной в течение пяти лет будет облагаться холоднокатаная сталь из этих стран, причем, импортируемые из Китая листы подлежат налогу в 17%, из Бельгии — 10%, ввозимая из России сталь будет облагаться 10-процентной пошлиной.

Эта мера, отметили в министерстве, «направлена на защиту и продвижение отечественного производителя в дополнение к регулированию импорта».

Ежегодно Египет производит 570 тонн холоднокатаной стали, еще 150 тыс. тонн страна импортирует из-за рубежа. Власти надеются, что в случае сокращения импорта государство сможет постепенно выйти на полностью внутреннее заполнение рынка стали.