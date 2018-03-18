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В Узбекистане с 1 апреля вырастут цены на газ
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В Узбекистане с 1 апреля вырастут цены на газ 

Sputnik Таджикистан 9 часов назад
Фото: Sputnik Таджикистан
ДУШАНБЕ, 18 мар — Sputnik. «Узтрансгаз» с 1 апреля повышает тарифы на потребление природного газа в Узбекистане, сообщает пресс-служба компании.
Теперь стоимость газа, отпускаемого населению Узбекистана при наличии газовых счетчиков, составит почти 2,9 сума за 10 кубометров.
Газ, отпускаемый при отсутствии газовых счетчиков, обойдется узбекистанцам в 5 тысяч сумов за 10 кубометров.
Такая цена действительна при использовании газа для горячего водоснабжения и приготовления пищи. Газ, который расходуют на отопление в Узбекистане, выйдет в 2,3 сума.
Ранее сообщалось, что с 1 апреля в Узбекистане подорожает электроэнергия на двенадцать процентов.
В конце мая 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом создал Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре республики, отвечающее за погашение задолженностей за электроэнергию и газ.
Бюро предоставлены полномочия отключать потребителей от электрических и газовых сетей в случае несвоевременных расчетов за энергоресурсы, неисполнения предписаний инспекторов бюро, а также при выявлении фактов хищений, незаконных подключений к электрическим, газотранспортным и газораспределительным сетям.
По данным Бюро, общий объем задолженности за газ и электроэнергию физических и юридических лиц в Узбекистане на середину 2017 года составлял более 5 триллионов сумов (около 620 миллионов долларов).
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