Юшков: ведение европейских стандартов по газу позволит украинским властям совершать махинации

Украинская энергетика будет теперь жить по-европейски

Отметим, что государственная украинская компания-оператор «Укратрансгаз» сообщила, что впереди Украину ждут большие перемены, в рамках которых эта страна должна перейти от советских энергетических стандартов к стандартам Евросоюза

Это приведет к тому, что измерение потребляемого газа после этого будет проходить не в кубических метрах, как сегодня, а в энергетических единицах — таких как, мегаджоули, киловатт-часы или энергетические гигакалории.

С одной стороны — это технический момент, который должен показать стремление Украины к евроинтеграции, а с другой — необходимо понимать о том, что подобные изменения могут открыть простор для махинаций украинских властей.

В качестве яркого примера, можно вспомнить последние заявления украинских властей по энергоэффективности.

Например, они после решения «Газпрома» о разрыве соглашения с Украиной, призвали своих граждан затянуть пояса и даже приостановили работу многих гражданских объектов. В такой ситуации, когда у Украины нет финансовых возможностей для закупки необходимых объемов газа, изменение стандартов может стать возможностью для украинских властей для проведения махинаций в энергетике.

Нельзя мерить украинскую энергетику по европейским стандартам

Все это отлично работает в плане отопления жилищ или гражданских объектов — новые стандарты будут отличаться от предыдущих, что автоматически приведет к очередному подорожанию подобных услуг в рамках украинской экономики.

Ведущий эксперт Фонда энергетического развития, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что никакого прогресса для украинской энергетики такая смена энергетических стандартов не принесет, зато может позволить украинским властям говорить о курсе на евроинтеграцию.

«Главным образом, конечно, эта история связана с евроинтеграцией, поскольку европейцы пару лет назад перешли на такие параметры, и теперь их заразительному примеру решили последовать украинцы», — констатирует Юшков.

Вместе с тем, необходимо понимать, что это весьма существенный удар по украинским потребителям, поскольку в Евросоюзе совершенно другие требования к энергетике, не говоря уже о том, что там принципиально другой технологический уровень, который позволяет с гораздо большей эффективностью использовать одинаковые объемы природного газа.

Такая смена стандартов дает простор для манипуляций

Это говорит о том, что в действительности введение европейских стандартов приведет к тому, что стоимость услуг для населения Украины обязательно повысится, поскольку энергетика этой страны и Евросоюза работает совершенно по-разному.

«Логика в Евросоюзе по этому вопросу очень простая — сам объем газа является вторичным показателем, а важно тепло, которое выделяется при его практическом употреблении. Соответственно, и появилось здесь понятие калорийности, а также учет потребления газа в килоджоулях, и это, судя по всему, очень скоро будет применено и на Украине», — резюмирует Юшков.

Естественно, как считает эксперт, в рамках такого внедрения европейских норм при наличии желания можно многое скрыть от населения страны, просто проводя манипуляцию определенными цифрами и понятиями.

«В качестве примера достаточно взять потребление газа украинской промышленностью, которое в последние годы резко сократилось. Только речь здесь идет не о движении в сторону энергетической эффективности, а в том, что общие масштабы производства в этой стране из-за ситуации с газом серьезно сократились», — констатирует Юшков.

Энергоэффективность Украины не позволяет ей сравнивать себя с Евросоюзом

Как замечает эксперт, все эти последствия можно легко будет скрыть путем смены кубометров на килоджоули.

Конечно, это будет прямой подменой понятий и при любом расчете все это легко выявить, но ситуация на Украине является настолько плохой, что можно быть уверенными, что украинские власти воспользуются любыми возможностями ради своих спекуляций.

«Также из-за этого можно начать весь отсчет с момента перехода на новую систему, что позволит политическому руководству Украины заявить о прекрасном состоянии дел в украинской национальной энергетике», — резюмирует Юшков.

С практической точки зрения, все это является бессмысленной мерой для Украины, поскольку энергетическая эффективность в Евросоюзе намного выше, чем в этой стране. Поэтому для того, чтобы поддерживать в доме температуру, условно говоря, в 23 градуса тепла, украинцам придется потратить значительно больше килоджоулей, чем европейцам.

«Таким образом, энергоемкость, как украинской экономики, так и отдельных домохозяйств, намного выше, чем в Евросоюзе — украинцы просто потребляют больше энергии для достижения одинаковых целей», — заключает Юшков.

В этом плане, энергетики Украины и Евросоюза, грубо говоря, представляют собой небо и землю, а для того, чтобы не нивелировать, а хотя бы сократить это отставание, необходимо будет потратить колоссальные средства. Формально это является частью данной программы, но можно быть уверенными в том, что украинцы не найдут на это необходимых инвестиций.