В Венесуэле из-за дефицита наличности множатся валюты

В Венесуэле из-за дефицита наличности множатся альтернативные валюты

Еще одна альтернативная официальной местная валюта появилась в Венесуэле из-за дефицита наличности.

Как сообщил в своем микроблоге в Twitter депутат парламента Хосе Герра, город Элорса в штате Апуре выпустил собственную валюту с одноименным населенному пункту названием. "В условиях кризиса с наличными деньгами начинают вводиться в оборот местные валюты. Вот — "элорса", которую эмитировал город Элорса в штате Апуре. Гиперинфляция и нехватка наличности заставляют появляться "мини"-центральные банки", — написал Герра.

Он разместил фотографию купюры в 100 тысяч "элорса", обращающихся в этом населенном пункте.

В минувшем декабре в условиях высокой инфляции, охватившей Венесуэлу, руководство одной из коммун района Катия в столице Каракасе также решило выпустить собственную валюту "паналь". Он должен использоваться во внутрикоммунальных расчетах. Первой такой операцией стала продажа риса, собранного в той же коммуне. Цена пакета составила 3 паналя, а курс установлен из расчета 1 паналь равен 5 тысячам боливаров.

Сложная экономическая ситуация привела к высочайшей инфляции в Венесуэле. Сейчас курс доллара на "черном" рынке превышает 226 тысяч боливаров, однако официальный обменный курс в системе DICOM составляет порядка 44 тысяч. При этом в стране не хватает наличных денег, а власти только несколько дней назад ввели в оборот самую крупную пока купюру в 100 тысяч боливаров, стоящую по курсу "черного" рынка всего около 0,5 доллара США.