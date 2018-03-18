Россиянам, работающим за рубежом, начнут платить зарплату в иностранной валюте

Российским компаниям разрешили выплачивать находящимся за пределами России гражданам страны зарплату и выплаты, связанные с их трудовой деятельностью, в иностранной валюте. Соответствующий закон вступил в силу 18 марта.

Согласно поправкам, резиденты, работающие за рубежом, смогут получать зарплату в иностранной валюте на свои счета в иностранных банках. Ранее в соответствии с валютным законодательством они могли получать зарплату от работодателей только в рублях и только на счета в финансовых организациях, расположенных на территории России.

Закон также предоставил возможность российским дипломатическим работникам получать на открытые в уполномоченных банках на территории России счета денежные оклады в иностранной валюте. Кроме того, документ позволяет выплачивать зарплату в валюте сотрудникам филиалов юридических лиц-резидентов, находящихся за пределами страны.