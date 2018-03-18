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Россиянам, работающим за рубежом, начнут платить зарплату в иностранной валюте
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Россиянам, работающим за рубежом, начнут платить зарплату в иностранной валюте 

Парламентская газета 9 часов назад
Фото: Парламентская газета
Российским компаниям разрешили выплачивать находящимся за пределами России гражданам страны зарплату и выплаты, связанные с их трудовой деятельностью, в иностранной валюте. Соответствующий закон вступил в силу 18 марта.
Согласно поправкам, резиденты, работающие за рубежом, смогут получать зарплату в иностранной валюте на свои счета в иностранных банках. Ранее в соответствии с валютным законодательством они могли получать зарплату от работодателей только в рублях и только на счета в финансовых организациях, расположенных на территории России.
Закон также предоставил возможность российским дипломатическим работникам получать на открытые в уполномоченных банках на территории России счета денежные оклады в иностранной валюте. Кроме того, документ позволяет выплачивать зарплату в валюте сотрудникам филиалов юридических лиц-резидентов, находящихся за пределами страны.
Документы был принят Госдумой 21 февраля, одобрен Совфедом 28 февраля и подписан президентом 7 марта.
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