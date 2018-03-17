В Раде назвали Украину без России «островом невезения»

"Украина медленно превращается в остров невезения. Даже «Шелковый путь» идет в обход Украины. Мы теряем транзитный потенциал. Я уже молчу за газотранспортную систему", — заявил Мураев.

Он добавил, что в попытках угодить другим геополитическим игрокам власти Украины забыли про свой народ.

Ранее в Раде рассказали об инвестициях Порошенко в Россию.