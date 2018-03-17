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В Раде назвали Украину без России «островом невезения»
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В Раде назвали Украину без России «островом невезения» 

Газета.Ru 12 часов назад
Фото: Газета.Ru
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что разрыв экономических отношений с Россией превращает Украину в «остров невезения». Об этом он сказал в NewsOne.
"Украина медленно превращается в остров невезения. Даже «Шелковый путь» идет в обход Украины. Мы теряем транзитный потенциал. Я уже молчу за газотранспортную систему", — заявил Мураев.
Он добавил, что в попытках угодить другим геополитическим игрокам власти Украины забыли про свой народ.
Ранее в Раде рассказали об инвестициях Порошенко в Россию.
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