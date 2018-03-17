Ещё
Курс биткоина упал ниже $8000
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курс биткоина упал ниже $8000 

RB.ru 13 часов назад
Фото: RB.ru
По данным на 18:49 по московскому времени, один биткоин стоил $7942,7 или примерно 456,6 тысячи рублей (по курсу 57,49 рубля за доллар). Рыночная капитализация криптовалюты, которая отражает совокупную стоимость всех биткоинов в обращении, составила $134,3 млрд
Курс биткоина продолжает падение после того, как достиг исторического максимума в $20089 в середине декабря 2017 года. За три месяца валюта потеряла 59,7% или около $12000.
Падение криптовалютного рынка происходит на фоне негативных новостей — сообщениях об ужесточении связанного с криптовалютами регулирования в Китае, Южной Корее, США Индии и других странах, громких провалах и мошенничестве в ICO, полном запрете на рекламу криптовалют и ICO в Facebook, Google и других событиях.
RB.ru: последние новости
«Создателя» биткоина обвинили в краже криптовалюты и технологий на $5 млрд Глава «Альфа-Банка» Алексей Марей покинул пост по «личным обстоятельствам» ЦБ протестирует собственный маркетплейс финансовых услуг в апреле
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»188
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию11
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам216
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман164
Бывший офицер бундесвера попросил убежища в России25
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение