Курс биткоина упал ниже $8000

По данным на 18:49 по московскому времени, один биткоин стоил $7942,7 или примерно 456,6 тысячи рублей (по курсу 57,49 рубля за доллар). Рыночная капитализация криптовалюты, которая отражает совокупную стоимость всех биткоинов в обращении, составила $134,3 млрд

Курс биткоина продолжает падение после того, как достиг исторического максимума в $20089 в середине декабря 2017 года. За три месяца валюта потеряла 59,7% или около $12000.