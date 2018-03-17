Украина решила присоединиться к санкциям против Южного Судана

"Ввести в действие решение совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 17 марта 2018 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в соответствии с резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций № 2206 (2015) в отношении Республики Южный Судан», — говорится в указе президента, опубликованном на его сайте.

В решении СНБО, которое прилагается к указу, говорится, что речь идет о применении сроком на пять лет персональных специальных экономических и других ограничительных мер к физическим лицам, согласно поданному кабмину списку (не публикуется).

Точно такое же решение опубликовано в другом указе президента, в котором речь идет о санкциях в отношении Гвинеи-Бисау.

В прошлом году украинское представительство Amnesty International заявило, что Украина причастна к незаконным поставкам оружия в Южный Судан. В частности, «Укринмаш» в 2014 году якобы подписал контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан. Госслужба экспортного контроля Украины заявила, что страна не поставляла оружие в Южный Судан. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны также опроверг информацию о незаконных поставках украинскими предприятиями вооружений в Южный Судан и страны Азии, Африки и Ближнего Востока. Позже Amnesty International на Украине призвала власти страны сформулировать четкую политику и гарантировать, что Украина не поставляет оружие в Южный Судан.