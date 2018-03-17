В Центробанке Вьетнама задумались о снижении коммерческих ставок 

Центральный банк Вьетнама будет стремиться к снижению коммерческих ставок в этом году для поддержки бизнеса, стараясь при этом удерживать стабильный курс обмена, сообщает VnExpress со ссылкой на заявление регулятора, опубликованное им на своем сайте
Центробанк сообщает, что будет работать над созданием валютных резервов и очисткой неработающих кредитов в банковской системе. Премьер-министр Нгуен Сюань Фук заявил в начале этого месяца, что зарубежные резервы Вьетнама достигли 60 миллиардов долларов, что стало историческим максимумом.
Также, он сказал, что в этом году Вьетнам нацелен на экономический рост в 6,7%. Прошлогодний темп составил 6,81%, став самым быстрым за десять последних лет. Напомним, также, что, по словам Фука, в первом квартале ожидается рост ВВП на 7,41%.
Ставка базового годового рефинансирования Центробанка Вьетнама в настоящее время составляет 6,25%. В последний раз ее снижали в июле вместе с ключевой ставкой, которая достигла 4,25%.
Источник: VnExpress