В Центробанке Вьетнама задумались о снижении коммерческих ставок

Центральный банк Вьетнама будет стремиться к снижению коммерческих ставок в этом году для поддержки бизнеса, стараясь при этом удерживать стабильный курс обмена, сообщает VnExpress со ссылкой на заявление регулятора , опубликованное им на своем сайте

Центробанк сообщает, что будет работать над созданием валютных резервов и очисткой неработающих кредитов в банковской системе. Премьер-министр Нгуен Сюань Фук заявил в начале этого месяца, что зарубежные резервы Вьетнама достигли 60 миллиардов долларов, что стало историческим максимумом.

Также, он сказал, что в этом году Вьетнам нацелен на экономический рост в 6,7%. Прошлогодний темп составил 6,81%, став самым быстрым за десять последних лет. Напомним, также, что, по словам Фука, в первом квартале ожидается рост ВВП на 7,41%.

Ставка базового годового рефинансирования Центробанка Вьетнама в настоящее время составляет 6,25%. В последний раз ее снижали в июле вместе с ключевой ставкой, которая достигла 4,25%.

Источник: VnExpress