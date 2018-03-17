Ещё
В Центробанке Вьетнама задумались о снижении коммерческих ставок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Центробанке Вьетнама задумались о снижении коммерческих ставок 

Вьетнам сегодня 15 часов назад
Фото: Вьетнам сегодня
Центральный банк Вьетнама будет стремиться к снижению коммерческих ставок в этом году для поддержки бизнеса, стараясь при этом удерживать стабильный курс обмена, сообщает VnExpress со ссылкой на заявление регулятора, опубликованное им на своем сайте
Центробанк сообщает, что будет работать над созданием валютных резервов и очисткой неработающих кредитов в банковской системе. Премьер-министр Нгуен Сюань Фук заявил в начале этого месяца, что зарубежные резервы Вьетнама достигли 60 миллиардов долларов, что стало историческим максимумом.
Также, он сказал, что в этом году Вьетнам нацелен на экономический рост в 6,7%. Прошлогодний темп составил 6,81%, став самым быстрым за десять последних лет. Напомним, также, что, по словам Фука, в первом квартале ожидается рост ВВП на 7,41%.
Ставка базового годового рефинансирования Центробанка Вьетнама в настоящее время составляет 6,25%. В последний раз ее снижали в июле вместе с ключевой ставкой, которая достигла 4,25%.
Источник: VnExpress
Вьетнам сегодня: последние новости
Вьетнамская экономика ожидает роста на 7,41% в первом квартале Жители Нячанга и Муйне смогут выбрать президента России досрочно Товарооборот России и Вьетнама достиг исторического максимума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»188
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию11
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам216
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман164
Бывший офицер бундесвера попросил убежища в России25
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение