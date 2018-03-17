Россотрудничество прокомментировало обострение отношений с Британией

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова заявила РИА Новости, что надеется на отсутствие проблем в работе российского центра науки и культуры в Великобритании при нынешнем обострении двусторонних отношений. По ее словам, сейчас центр нормально функционирует в Лондоне.

Ранее о том, что Великобритания так и не дала согласия на открытие в Лондоне Российского центра науки и культуры, заявил РИА Новости сенатор Игорь Морозов, комментируя ответные меры РФ на враждебные шаги британского правительства, включая высылку дипломатов.

МИД России в субботу объявил персонами нон-грата и потребовал покинуть РФ в недельный срок 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в ответ на аналогичный шаг Лондона. Кроме того, учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге, деятельность Британского совета в России прекращается в связи с неурегулированностью его статуса.

"У нас работает (в Лондоне) такой центр (науки и культуры), но он как подразделение, он связан с посольством. Конечно, у Британского совета немного другой статус. У нас это государственная организация, а Британский совет — негосударственная", — сказала Митрофанова.

По ее словам, у России «есть соглашение с Британией о деятельности культурных центров», при этом российский центр науки и культуры расположен отдельно от посольства, но недалеко".

Никаких препятствий в работе российского центра глава Россотрудничества не чувствует.

"Нет, абсолютно. Не чувствую. Ни с Британией, ни с США… Центры функционировали и функционируют… Дай бог, чтобы все (оставалось в таком виде)", — сказала она.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.