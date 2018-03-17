Без России Украина превратилась в «остров невезения», заявили в Раде

Он подчеркнул, что с потерей российских рынков Киев потерял половину ВВП, значительную часть экспортного потенциала и бюджета. По словам депутата, полный отказ от торговли с Россией лишит Украину нескольких отраслей промышленности и фактически сделает ее аграрной страной. «Украина медленно превращается в остров невезения. Даже „Шелковый путь“ идет в обход Украины. Мы теряем транзитный потенциал. Я уже молчу за газотранспортную систему», — заявил Мураев в эфире телеканала NewsOne.

Он отметил, что стремление угодить другим геополитическим игрокам, таким как США , для украинской власти важнее, чем ответственность перед собственным народом.

В программу экономического сотрудничества на 2011-2020 годы между Украиной и Россией входит, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, а также обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.