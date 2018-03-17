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Без России Украина превратилась в «остров невезения», заявили в Раде
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Без России Украина превратилась в «остров невезения», заявили в Раде 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что разрыв экономических отношений с Российской Федерацией повлечет за собой существенные негативные последствия для Украины.
Он подчеркнул, что с потерей российских рынков Киев потерял половину ВВП, значительную часть экспортного потенциала и бюджета. По словам депутата, полный отказ от торговли с Россией лишит Украину нескольких отраслей промышленности и фактически сделает ее аграрной страной. «Украина медленно превращается в остров невезения. Даже „Шелковый путь“ идет в обход Украины. Мы теряем транзитный потенциал. Я уже молчу за газотранспортную систему», — заявил Мураев в эфире телеканала NewsOne.
Он отметил, что стремление угодить другим геополитическим игрокам, таким как США, для украинской власти важнее, чем ответственность перед собственным народом.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинское правительство готовит постановление о расторжении программы экономического сотрудничества с Россией. По его словам, экономическое будущее страны «не на востоке», а в ЕС.
В программу экономического сотрудничества на 2011-2020 годы между Украиной и Россией входит, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, а также обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.
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