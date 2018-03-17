Эксперт рассказал, почему американским сенаторам помешал российский газопровод

США могут жестко противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2» через свое политическое и экономическое лобби в Европарламенте . Так президент Российского газового союза Сергей Чижов прокомментировал в эфире НСН письмо американских сенаторов с требованием о блокировке строительства «Северного потока-2».

«Ситуация со строительством газопровода неоднозначна. Часть стран из числа соседей России Польша , Прибалтика и Украина , — выступают против «Северного потока-2». Но Германия Италия будут максимально содействовать его строительству, потому что это является для них гарантией энергетической безопасности», — пояснил собеседник агентства.

Что же касается заявления американских сенаторов, то за ним банальное желание продать Европе свой газ вместо российского, уверен Чижов.

«Они уже в открытую говорят, что целью для них являются поставки своего газа в Европу. Они хотят заблокировать газопровод, чтобы Европа покупала больше дорогого американского газа, стимулируя экономику США», — считает эксперт.

При этом полностью обеспечить страны Европы голубым топливом США не в состоянии. К тому же, американский газ значительно дороже того, что идет из России.

«Американский газ в своей основе дороже, чем Российский, но США манипулируют экономическими и политическими интересами. Прибалтика долгое время закупала американский газ, который был на 25% дороже, чем российский», — сказал НСН Сергей Чижов.

В том, что Штаты пытаются всячески навязать Европе свой газ, уверен и сенатор Алексей Пушков

«Требуя заблокировать «Северный поток-2», сенаторы США лезут не в свое дело. И лезут даже не во имя «принципов», а чтобы свой газ Европе навязать», — написал Пушков в своем Twitter.