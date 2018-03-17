Ещё
Эксперт рассказал, почему американским сенаторам помешал российский газопровод
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт рассказал, почему американским сенаторам помешал российский газопровод 

Национальная Служба Новостей 17 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
США могут жестко противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2» через свое политическое и экономическое лобби в Европарламенте. Так президент Российского газового союза Сергей Чижов прокомментировал в эфире НСН письмо американских сенаторов с требованием о блокировке строительства «Северного потока-2».
«Ситуация со строительством газопровода неоднозначна. Часть стран из числа соседей России — Польша, Прибалтика и Украина, — выступают против «Северного потока-2». Но Германия и Италия будут максимально содействовать его строительству, потому что это является для них гарантией энергетической безопасности», — пояснил собеседник агентства.
Что же касается заявления американских сенаторов, то за ним банальное желание продать Европе свой газ вместо российского, уверен Чижов.
«Они уже в открытую говорят, что целью для них являются поставки своего газа в Европу. Они хотят заблокировать газопровод, чтобы Европа покупала больше дорогого американского газа, стимулируя экономику США», — считает эксперт.
При этом полностью обеспечить страны Европы голубым топливом США не в состоянии. К тому же, американский газ значительно дороже того, что идет из России.
«Американский газ в своей основе дороже, чем Российский, но США манипулируют экономическими и политическими интересами. Прибалтика долгое время закупала американский газ, который был на 25% дороже, чем российский», — сказал НСН Сергей Чижов.
В том, что Штаты пытаются всячески навязать Европе свой газ, уверен и сенатор Алексей Пушков.
«Требуя заблокировать «Северный поток-2», сенаторы США лезут не в свое дело. И лезут даже не во имя «принципов», а чтобы свой газ Европе навязать», — написал Пушков в своем Twitter.
Стоит отметить, что аналогичная ситуация уже развернулась на Украине с углем. Отказавшись покупать антрацит у России и ДНР, Киев «переориентировался» на ЮАР и Штаты. Осенью 2017 года в Одессу была доставлена партия американского угля. По некоторой информации, одна тонна американского антрацита обошлась украинской казне в 150 долларов, что больше чем в два раза дороже российского и донбасского.
Национальная Служба Новостей: последние новости
ЕС призвал «Газпром» выполнить обязательства перед «Нафтогазом» Орешкин: Средняя продолжительность жизни в России должна превысить 80 лет Эксперт: Ответ КНР на введение пошлин уязвит американский финансовый сектор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»144
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам175
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов261
ЦИК опубликовал первые данные о явке на выборы269
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман159
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение