Чиновник Министерства экономики и энергетики Германии выразил обеспокоенность по поводу решения США о введении пошлин на импорт стали и алюминия

Участвуя в мероприятии «День Китая», заместитель начальника управления внешнеэкономической политики Министерства экономики и энергетики Германии Карл Вендлинг в интервью корр. Синьхуа отметил, что введение Вашингтоном пошлин на импорт стали и алюминия «не является правильным методом урегулирования проблемы», а представляет собой вмешательство в международные торговые правила и может вызвать торговую войну. «Мы крайне обеспокоены этим», — сказал он.

По его словам, Германия приложит усилия для предотвращения торговой войны, что также отвечает интересам США , поскольку «в торговой войне победителей нет».

В пятницу официальный представитель Министерства экономики и энергетики Германии сообщил, что 18 марта Петер Альтмайер, недавно занявший пост министра экономики и энергетики, отправится в Вашингтон на переговоры с американской стороной по проблеме пошлин на импорт стали и алюминия.

П. Альтмайер ранее заявил, что высокие затраты, вызванные введением пошлин, в конце концов, нанесут ущерб интересам американских потребителей. —0—