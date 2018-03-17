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Чиновник Министерства экономики и энергетики Германии выразил обеспокоенность по  поводу решения США о введении пошлин на импорт стали и алюминия
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Чиновник Министерства экономики и энергетики Германии выразил обеспокоенность по  поводу решения США о введении пошлин на импорт стали и алюминия 

ИА Синьхуа 20 часов назад
Участвуя в мероприятии «День Китая», заместитель начальника управления внешнеэкономической политики Министерства экономики и энергетики Германии Карл Вендлинг в интервью корр. Синьхуа отметил, что введение Вашингтоном пошлин на импорт стали и алюминия «не является правильным методом урегулирования проблемы», а представляет собой вмешательство в международные торговые правила и может вызвать торговую войну. «Мы крайне обеспокоены этим», — сказал он.
По его словам, Германия приложит усилия для предотвращения торговой войны, что также отвечает интересам США, поскольку «в торговой войне победителей нет».
В пятницу официальный представитель Министерства экономики и энергетики Германии сообщил, что 18 марта Петер Альтмайер, недавно занявший пост министра экономики и энергетики, отправится в Вашингтон на переговоры с американской стороной по проблеме пошлин на импорт стали и алюминия.
П. Альтмайер ранее заявил, что высокие затраты, вызванные введением пошлин, в конце концов, нанесут ущерб интересам американских потребителей. —0—
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