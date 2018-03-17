Пушков рассказал, чем не нравится сенаторам США «Северный поток-2» 

Американские сенаторы хотят навязать свой газ Европе, именно поэтому они выступают против строительства газопровода «Северный поток-2», считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Ранее группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий потребовали, чтобы администрация президента США Дональда Трампа заблокировала проект трубопровода «Северный поток-2», сообщает РИА Новости со ссылкой на издание The Washington Examiner.
"Требуя заблокировать «Северный поток-2», сенаторы США лезут не в свое дело", — написал в Twitter Алексей Пушков. По его мнению, они делают это «даже не во имя „принципов“, а чтобы свой газ Европе навязать».