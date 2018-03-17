Как сенаторы в США предлагают заблокировать «Северный поток — 2»

Группа американских сенаторов обратилась к Госдепартаменту Минфину США с требованием заблокировать строительство «Северного потока — 2». В письме говорится, что российский проект «несёт угрозу» для европейских партнёров. Якобы из-за необходимости покупать российское топливо у Европы остаётся всё меньше денег на развитие альтернативных источников энергии. Отмечается, что из-за нового трубопровода могут пострадать интересы Украины , а также самих Соединённых Штатов . В связи с этим администрацию Трампа призывают снова применить закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) и ввести новые ограничения в отношении России . Что на самом деле стоит за беспокойством американских законодателей — в материале RT. В США призвали заблокировать проект «Северный поток — 2». С таким требованием выступили 39 сенаторов, которые отправили запрос в Госдепартамент и Министерство финансов Соединённых Штатов.

В общении к главе Минфина Стивену Мнучину и первому заместителю госсекретаря Джону Салливану говорится, что российский трубопровод опасен для Европы, так как делает её более зависимой в энергетическом и политическом плане.

«Северный поток — 2» сделает американских союзников и партнёров в Европе более уязвимыми перед деспотизмом и враждебным влиянием Москвы . Этот дорогостоящий и ненужный проект принудит клиентов «Газпрома» оплачивать проект, который в дальнейшем укрепит фактическую монополию России как поставщика природного газа в регионе», — говорится в заявлении.

Именно из-за закупки российского топлива, считают американские сенаторы, европейские партнёры не смогут развивать альтернативные источники энергии.

«Слишком долго европейские народы были заложниками российского политического давления на целый ряд областей из-за своей зависимости от «Газпрома»…. Госдепартамент и другие исполнительные ветви власти должны продолжать открыто выражать своё неодобрение этим нецелесообразным проектом», — отмечают сенаторы.

Ведь «Северный поток — 2», по их мнению, угрожает интересам и самих Соединённых Штатов.

«Европейские компании забыли спросить»

Между тем эксперты сходятся во мнении, что подобное выступление американских сенаторов свидетельствует о желании истеблишмента США контролировать своих союзников. За апелляцией к перечисленным выше факторам скрывается стремление решать вопросы бизнеса и конкуренции политическими методами.

Алексей Гривач. «Сам факт этого выступления свидетельствует о том, что есть силы, которые пытаются политически помешать реализации коммерчески привлекательного и в то же время необходимого для энергетической безопасности Европы проекта. Как будто бы крупнейшие европейские компании забыли спросить этих сенаторов, что для них является коммерчески привлекательным проектом, а европейские политики — что лучше для энергетической безопасности ЕС », — рассказал RT заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности

«Это явное вмешательство, давление и попытка использовать не правовые методы в конкурентной борьбе», — подчеркнул эксперт.

При этом, по его мнению, первоочерёдным для Вашингтона является устранение России с конкурентных рынков и разрыв её взаимовыгодных связей с ЕС.

Помимо этого сенаторы не забыли привести и тему Украины как аргумент против российского проекта. Они подчеркнули, что она значительно пострадает от трубопровода, так как может лишиться статуса транзитёра.

«Мы обеспокоены тем, что «Северный поток — 2» может порвать экономику Украины и других стран-транзитёров газа в Центральной Европе, позволив России безнаказанно сократить или даже прекратить снабжение газом этих стран… Транспортировка российского природного газа в Европу критически важна для экономики Украины и обеспечивает страну важными рычагами в отношениях с Россией», — подчёркивается в обращении.

В связи с этим сенаторы считают, что администрации Дональда Трампа стоит снова обратиться к закону «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), чтобы воспрепятствовать строительству трубопровода. Применив его, уверены они, США поддержат «европейскую энергетическую безопасность».

Сознательный шаг Однако «забота» сенаторов о европейских коллегах вызывает вопросы, считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов . Он отметил, что страны ЕС прекрасно понимают, кто для их энергетической безопасности большая угроза — Россия, которая стабильно поставляет газ уже более 50 лет, или Украина, в 2014 году дискредитировавшая себя отбором топлива.

«Мы видим движение европейского бизнеса, который вкладывает деньги в «Северный поток — 2». То есть эти люди не считают, что «Северный поток — 2» является коммерчески необоснованным. Эти люди считают, что риски, связанные с украинским транзитом настолько велики, что лучше вложиться в строительство обходных путей. А США выступают здесь в своём традиционном стиле, заявляя, что это бессмысленный проект, который ещё и вред принесёт. Видимо, они хотят сказать, что люди в Европе, занимающиеся вопросами поставок, потребления и распределения газа хуже знают свои потребности, чем сенаторы США, чья квалификация в этой теме, мягко скажем, не очень велика», — заявил Фролов RT.

Помимо этого он добавил, что «ужасы» о несвободной и зависимой Европе, которые так ярко обрисовали американские политики, Вашингтон пропагандирует ещё со времён существования СССР.

«Политика США в отношении газовых проектов, связывающих Россию и в первую очередь страны старой Европы, не меняется уже более 50 лет. Рассказы о том, что с этим газом придёт коварное красное влияние, коммунистический хаос и прочая агитация и низкосортная пропаганда была тогда, есть и сейчас. Но вне зависимости от всего того, что является оценочными вещами, Европе нужен был сначала советский, а теперь российский газ. «Северный поток — 2» является средством удовлетворения объективных потребностей. Существует ли альтернатива? Как показала практика, которую мы наблюдаем с 2009 года, — нет», — заключил эксперт.