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Американские сенаторы намерены перекрыть «Северный поток — 2»
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Американские сенаторы намерены перекрыть «Северный поток — 2» 

ИА «Сусанин» 4 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Вашингтон. США. Сенаторы от двух главных партий США — Республиканской и Демократической — объединились в попытке торпедировать близкий к завершению проект постройки газопровода «Северный поток — 2». Под письмом с требованием заблокировать строительство объекта подписались 39 политиков, оно размещено на официальном сайте сенатора от Вайоминга Джона Баррассо, сообщает russian.rt.com.
Документ адресован министру финансов США Стивену Мнучину и заместителю госсекретаря Джону Салливану. В нем содержится требование использовать все имеющиеся инструменты для предотвращения строительства трубопровода.
Сенаторы считают, что прокладка «Северного потока — 2» поможет Кремлю диктовать свою волю союзникам США в Европе.
Напомним, «Северный поток — 2» предполагает строительство через Балтийское море от побережья России до Германии двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год. С пуском объекта газ пойдет в обход транзитных государств, таких как Украина, Белоруссия, Польша и другие восточноевропейские и прибалтийские страны. Реализация проекта обойдется инвесторам в 9,5 млрд евро.
ИА «Сусанин»: последние новости
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