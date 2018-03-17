Американские сенаторы требуют заблокировать проект «Северный поток–2» 

39 политиков, которые подписали соответствующее обращение, уверены, что реализация проекта сделает союзников и партнеров США в Европе более уязвимыми для «злостного влияния и политики принуждения» со стороны Москвы.
Текст письма был опубликован на официальном сайте сенатора от Вайоминга Джона Баррассо.
Сенаторы заявили, что американские власти должны использовать «все имеющиеся инструменты для предотвращения строительства этого трубопровода».
«ФедералПресс» сообщал: ранее Вашингтон исключил влияние блокировки газопровода «Северный поток–2» на политику России на международной арене. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк, выступая на Атлантическом совете. Она сказала, что блокировка не изменит политику РФ, но может помочь «Украине в ее стремлении к европейскому будущему». Представитель Госдепа напомнила, что транзит газа будет идти в обход Украины.