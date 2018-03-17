В США потребовали заблокировать «Северный поток — 2»

Группа из 39 сенаторов из Республиканской и Демократической партий Соединенных Штатов потребовала от властей заблокировать проект «Северный поток — 2». Об этом они написали в письме, которое опубликовано на сайте сенатора от Вайоминга Джона Баррассо.

"Мы выступаем против «Северного потока — 2» и настаиваем на том, чтобы администрация не допустила строительство этого трубопровода", — сообщается в письме.

Сенаторы считают, что реализация этого проекта сделает американских союзников и партнеров в Европе более уязвимыми для «злостного влияния и политики принуждения» с российской стороны.