Эксперт объяснил требования блокировки «Северного потока–2»

"Крупнейшие компании Европы забыли спросить сенаторов США, какой проект является коммерчески привлекательным. А европейские политики забыли спросить, что соответствует европейской энергетической безопасности. Это явное вмешательство, давление и попытки использовать неправовые методы в конкурентной борьбе", — заметил эксперт.

По мнению Гривача, призыв помешать строительству магистрали говорит о том, что "есть силы, которые пытаются политически помешать реализации коммерчески привлекательного и в то же время необходимого для энергетической безопасности Европы проекта".