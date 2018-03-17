Ещё
Эксперт объяснил требования блокировки «Северного потока–2»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт объяснил, почему в США требуют заблокировать «Северный поток — 2» 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: Nord Stream 2
Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в интервью RT объяснил, чем вызвано требование американских сенаторов заблокировать проект газопровода "Северный поток — 2".
Ранее группа сенаторов США выступила против реализации "Северного потока — 2" и потребовала от администрации президента "использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для предотвращения строительства этого трубопровода".
По мнению Гривача, призыв помешать строительству магистрали говорит о том, что "есть силы, которые пытаются политически помешать реализации коммерчески привлекательного и в то же время необходимого для энергетической безопасности Европы проекта".
"Крупнейшие компании Европы забыли спросить сенаторов США, какой проект является коммерчески привлекательным. А европейские политики забыли спросить, что соответствует европейской энергетической безопасности. Это явное вмешательство, давление и попытки использовать неправовые методы в конкурентной борьбе", — заметил эксперт.
Проект "Северный поток — 2" стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Магистраль планируется проложить рядом с "Северным потоком".
РИА Новости: последние новости
В Венесуэле из-за дефицита наличности множатся альтернативные валюты Шувалов: в правительстве не обсуждали вопрос повышения пенсионного возраста Медведев подписал постановление о присвоении статуса ТОР еще 19 городам
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»184
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию11
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам215
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман164
Бывший офицер бундесвера попросил убежища в России25
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение