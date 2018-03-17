Эксперт объяснил требования блокировки «Северного потока–2»

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в интервью RT объяснил, чем вызвано требование американских сенаторов заблокировать проект газопровода "Северный поток — 2".
Ранее группа сенаторов США выступила против реализации "Северного потока — 2" и потребовала от администрации президента "использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для предотвращения строительства этого трубопровода".
По мнению Гривача, призыв помешать строительству магистрали говорит о том, что "есть силы, которые пытаются политически помешать реализации коммерчески привлекательного и в то же время необходимого для энергетической безопасности Европы проекта".
"Крупнейшие компании Европы забыли спросить сенаторов США, какой проект является коммерчески привлекательным. А европейские политики забыли спросить, что соответствует европейской энергетической безопасности. Это явное вмешательство, давление и попытки использовать неправовые методы в конкурентной борьбе", — заметил эксперт.