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От Трампа потребовали заблокировать «Северный поток — 2»
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От Трампа потребовали заблокировать «Северный поток — 2» 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий обратилась к американскому президенту Дональду Трампу с требованием заблокировать проект трубопровода «Северный поток — 2», пишет The Washington Examiner.
«Мы обеспокоены тем, что продолжается разработка проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2». Мы выступаем против «Северного потока — 2» и настаиваем на том, чтобы администрация [президента США Дональда Трампа] использовала все имеющиеся в ее распоряжении средства для предотвращения строительства этого трубопровода», — передает РИА «Новости» текст обращения сенаторов.
По мнению сенаторов, в случае реализации проекта «американские союзники и партнеры в Европе окажутся под еще большим злонамеренным влиянием со стороны России».
Послание адресовано министру финансов Стивену Мнучину и заместителю госсекретаря Джону Салливану.
Ранее спецпредставитель Госдепартамента на Украине Курт Волкер называл проект «Северный поток — 2» полностью политическим проектом. Таким образом, Госдеп признавался, что противодействие российским газопроводам США считают во многом политической задачей.
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