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Нефтедобыча США: спад пока отменяется
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Нефтедобыча США: спад пока отменяется 

Investing.com Россия 13 часов назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Нефтедобыча США начинает восстанавливаться после кратковременного спада, вероятно, связанного с последствиями рождественских каникул.
Напомним, что для запуска скважины подрядчикам нужно заключить контракты на поставку, сформировать денежные поток и получить кредиты. Как правило, на это уходит три-четыре месяца, считающиеся у аналитиков стандартным лагом.
По данным BakerHughesчисло действующих нефтяных скважин в США на прошлой неделе выросло на четыре до 800, полностью компенсировав просадку прошлой недели. Как предполагал Investing.com, пока снижение числа скважин остается лишь казусом, а не тенденцией.
В то же время нельзя не заметить, что и динамика «год-к-году» пока неутешительна: рост темпов увеличения числа скважин очевидно замедляется. Если двумя неделями раньше годовой прирост их числа составлял 191, то затем он сократился до 179, а сейчас — до 169. Прошедший год наверняка будет уникальным для американской нефтяной отрасли: как показали данные Управления энергетической информации (EIA), экспорт нефти из США вырос практически вдвое в 2017 году по сравнению с предыдущим годом и в среднем составил 1,1 млн баррелей в сутки. При этом стоит учесть, что запрет на экспорт нефти был снят только в декабре 2015 года.
Количество действующих газовых скважин сохраняет рост, на этот раз увеличившись еще на одну, до 189. Правда, с темпами годового прироста опять не очень: если неделей ранее наблюдался скачок с 35 на 37, то теперь последовал откат на 32.
Насколько верны расчеты экспертов по динамике и закономерностям прироста числа скважин, определить сложно, но можно попробовать. В пятницу, 16 марта, цены на баррель нефти WTI, являющийся ключевым бенчмарком американского рынка, с началом рабочего дня в США буквально за 10 минут скакнули сразу на доллар, с $61,2 за баррель до $62,2 за баррель. Верхний порог рентабельности для сланцевых производителей, как известно, определяется российскими экспертами в $50 за баррель нефти WTI. В декабре 2017 года она торговалась едва выше $58 за баррель. Вероятно, уже летом мы сможем отследить последствия нынешнего роста котировок.
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