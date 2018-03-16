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ЕК сочтет неприемлемым различный подход США к странам ЕС по пошлинам на сталь — источник
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ЕК сочтет неприемлемым различный подход США к странам ЕС по пошлинам на сталь — источник 

Прайм 17 часов назад
БРЮССЕЛЬ, 16 мар /ПРАЙМ/, Мария Князева. Еврокомиссия сочтет совершенно неприемлемым, если США исключат из-под действия новых тарифов на ввоз стали и алюминия не Евросоюз целиком, а его отдельные страны, сказал журналистам источник, знакомый с вопросом.
"Это было бы совершенно неприемлемо. Будет очень трудно найти оправдание, которые США могут иметь для применения различного подхода к странам, входящим в Евросоюз", — ответил он на соответствующий вопрос.
При этом Еврокомиссия по-прежнему надеется, что США выведут Евросоюз целиком из-под действия ожидающихся новых пошлин.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно. При этом Белый дом заявил, что США допускают исключения из новых пошлин для Канады, Мексики, а также других стран, которые убедят США, что их продукция «больше не угрожает национальной безопасности».
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