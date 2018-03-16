ЕК сочтет неприемлемым различный подход США к странам ЕС по пошлинам на сталь — источник

"Это было бы совершенно неприемлемо. Будет очень трудно найти оправдание, которые США могут иметь для применения различного подхода к странам, входящим в Евросоюз", — ответил он на соответствующий вопрос.

При этом Еврокомиссия по-прежнему надеется, что США выведут Евросоюз целиком из-под действия ожидающихся новых пошлин.