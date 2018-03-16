Рынок акций Дании закрылся падением, OMX Copenhagen 20 снизился на 0,33%

Investing.com — Фондовый рынок Дании завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов финансов, нефти и газа и ПО и компьютерных услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Копенгагена OMX Copenhagen 20 снизился на 0,33%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Copenhagen 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Chr Hansen Holding (CO:CHRH), которые подорожали на 11,4 п. (2,16%), закрывшись на отметке в 539,0. Котировки AP Moeller — Maersk A/S B (CO:MAERSKb) выросли на 190,00 п. (2,01%), завершив торги на уровне 9.630,000. Бумаги AP Moeller — Maersk A/S A (CO:MAERSKa) выросли в цене на 165,00 п. (1,83%), закрывшись на отметке 9.160,000.

Лидерами падения стали акции Nordea Bank (CO:NDA), цена которых упала на 5,02 п. (7,08%), завершив сессию на отметке 65,86. Акции Danske Bank (CO:DANSKE) поднялись на 9,7 п. (3,97%), закрывшись на уровне 234,5, а Vestas Wind Systems A/S (CO:VWS) снизились в цене на 4,9 п. (1,13%) и завершили торги на отметке 429,4.

На фондовой бирже Копенгагена количество подешевевших бумаг (79) превысило количество закрывшихся в плюсе (42), а котировки 18 акций практически не изменились.

Котировки акций Nordea Bank (CO:NDA) упали до 52-недельного минимума, упав на 7,08%, 5,02 п., и завершили торги на отметке 65,86.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле прибавил 1,65%, или 1,01, достигнув отметки $62,20 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае выросли на 1,40%, или 0,91, до $66,03 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подешевели на 0,34%, или 4,50, до отметки $1.313,30 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/DKK выросла на 0,20% до 6,0654, а котировки EUR/DKK повысились на 0,00%, достигнув отметки 7,4487.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,12% до 90,25.