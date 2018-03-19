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Польша просит Германию не допустить строительство «Северного потока-2»
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Польша просит Германию не допустить строительство «Северного потока-2» 

Свободная пресса 11 часов назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский заявил, что Германия должна пересмотреть своё мнение по строительству российского газопровода «Северный поток-2» из-за инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери.
Он сообщил, что во время запланированной встречи польского премьера Матеуша Моравецкого с канцлером ФРГ Ангелой Меркель эта тему обязательно будет поднята, несмотря на то, что ранее новый глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин считает «Северный поток-2» исключительно экономическим проектом, не связанным с политикой, пишет ТАСС.
Ранее «СП» сообщала, что группа сенаторов, которые представляют в верхней палате американского парламента как Республиканскую, так и Демократическую партии США, потребовали, чтобы администрация главы Белого Дома Дональда Трампа заблокировала проект трубопровода «Северный поток-2».
Справка «СП»
«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1 200 км. Является расширением «Северного потока». По пропускной способности и протяжённости соответствует действующему газопроводу.
Одна из основных целей проекта — это прекращение транзита газа через Украину, что приведёт к тому, что бюджет Украины лишится 10% поступлений.
В США считают, что ущерб, который будет нанесён Украине после запуска «Северного потока-2» приведёт к критической разбалансировке государственного бюджета «незалежной», после чего её экономика рухнет.
Позицию США поддерживают Польша и Украина, которые опасаются лишиться своих транзитных платежей за поставку российского газа в Западную Европу.
С другой стороны, газопровод активно поддерживается Германией, Францией и Австрией, которые хотели бы избавиться от ненужных трат на платежи странам-транзитёрам и тем самым получить доступ к более дешёвым энергоносителям, за счёт этого простимулировав рост ВВП своих стран.
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