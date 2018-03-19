Польша просит Германию не допустить строительство «Северного потока-2»

Он сообщил, что во время запланированной встречи польского премьера Матеуша Моравецкого с канцлером ФРГ Ангелой Меркель эта тему обязательно будет поднята, несмотря на то, что ранее новый глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин считает «Северный поток-2» исключительно экономическим проектом, не связанным с политикой, пишет ТАСС

Ранее «СП» сообщала, что группа сенаторов, которые представляют в верхней палате американского парламента как Республиканскую, так и Демократическую партии США , потребовали, чтобы администрация главы Белого Дома Дональда Трампа заблокировала проект трубопровода «Северный поток-2».

Справка «СП»

«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1 200 км. Является расширением «Северного потока». По пропускной способности и протяжённости соответствует действующему газопроводу.

Одна из основных целей проекта — это прекращение транзита газа через Украину , что приведёт к тому, что бюджет Украины лишится 10% поступлений.

В США считают, что ущерб, который будет нанесён Украине после запуска «Северного потока-2» приведёт к критической разбалансировке государственного бюджета «незалежной», после чего её экономика рухнет.

Позицию США поддерживают Польша и Украина, которые опасаются лишиться своих транзитных платежей за поставку российского газа в Западную Европу.

С другой стороны, газопровод активно поддерживается Германией, Францией Австрией , которые хотели бы избавиться от ненужных трат на платежи странам-транзитёрам и тем самым получить доступ к более дешёвым энергоносителям, за счёт этого простимулировав рост ВВП своих стран.