Экономист назвал пиром во время чумы прогноз ЦБ по достижению профицита бюджета

Уже в этом году в России будет достигнут профицит бюджета. Об этом заявил Центробанк . Одновременно финансовый регулятор заверил, что экономика страны вышла на траекторию устойчивого роста.

Член экспертного совета « Деловой России », член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский в эфире НСН объяснил, почему радоваться этому достижению не стоит.

«Это пир во время чумы. Все эти профициты бюджета достигаются за счет хронического недофинансирования экономики, социальной сферы, человеческого капитала, секвестра бюджета, сокращения расходов на образование, медицину, ЖКХ, развитие инфраструктуры, поддержку малоимущих. То есть то, что нам пытаются преподнести, как великое достижение, макрофинансовую стабилизацию, приводит к еще большей деградации человеческого капитала, инфраструктуры и подавления макроэкономической инвестиционной активности. То есть профицит бюджета достигается за счет того, что незапланированные доходы, которые мы получаем от дорогой нефти, вместо того, чтобы вкладывать их в повышение пенсий, повышение стипендий, увеличение поддержки многодетных семей, в ремонт дорог и теплосетей, в газификацию страны, вывозятся за рубеж», — пояснсил он.

По словам экономиста, фактически идет обескровливание отечественной экономики.

«Только за два месяца этого года государство нарастило золото-валютные резервы более чем на 23 млрд долларов — без малого 1 трлн 300 млрд рублей, которые просто изъяты из экономики и вывезены в американские и европейские ценные бумаги. Плюс к этому госкорпорации, госбанки и крупный олигархический сырьевой бизнес вывезли из страны еще 10 млрд долларов, то есть еще примерно 600 млрд рублей. Для понимания: у нас суммарные расходы на сельское хозяйство примерно 230 млрд рублей, на ЖКХ — меньше 100 млрд рублей, на поддержку спорта — примерно 80 млрд В таких условиях радоваться профициту, это все равно, что радоваться, как у тяжелого пациента еще кровь откачивают, тому, что в предсмертных судорогах он вдруг перестал потеть. Это управленческий коллапс. По данным Всемирного банка, за 2012-2016 годы, то есть за последний срок президента Путина, ВВП России в реальных ценах сократился на 0,7%. За это же время экономика США выросла на 8,8%, стран Евросоюза — на 6,5%, вся мировая экономика — на 11,7%, Китай — на 32%, Индия — на 33%! Мы последние шесть лет стагнировали, деградировали, отставали. Мы скатились в недоразвитые экономики. Мы можем окончательно превратиться в экономику трубы колониального типа», — подсчитал он.

Поэтому говорить об устойчивом росте нет оснований, считает эксперт. «Что до выхода на траекторию устойчивого роста — где он вообще есть? У нас реальные доходы населения падают 38 месяцев подряд! То есть уже четвертый год пошел! При том, что официальная статистика еще занижает реальные масштабы обнищания населения. То есть мы скатываемся вниз, а не растем. Здесь какая-то диверсия. Президента либо вводят в заблуждение, либо обманывают всех нас», — заключил собеседник НСН.

Напомним, ранее Путин распорядился подготовить указ о национальных целях развития России до 2024 года. Среди таких целей значится вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, в том числе за счет обеспечения темпов экономического роста выше мировых.