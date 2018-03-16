Украина и СПГ довели Европу до «Северного потока-2»

Заявление компании Wintershall по финансированию «Северного потока-2» свидетельствует о том, что с этим проектом дела обстоят нормально — считает заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов

Обвинения против России носят безумный характер

Член правления данной немецкой компании Тимо Виланд заявил, что финансирование строительства газопровода «Северный поток-2» идет по графику, поэтому здесь каких-либо проблем не будет. Тем более, Wintershall планирует, что данный проект будет не менее выгодным, чем первый «Северный поток», который стал важным фактором для энергетики Евросоюза

Великобритания, Германия и Другой вопрос, что после инцидента в Солсбери внешнеполитическая конъюнктура в очередной раз накалилась и США Франция заявили о возможном введении новых санкций против России. При этом, в Лондоне даже заявили, что в рамках всей этой истории британская сторона хочет оказать давление и на «Северный поток-2».

«Что касается истории с отравлением человека, о котором никто никогда не слышал, то сложно оценивать, как все это скажется на перспективах газотранспортного проекта «Северный поток-2», — констатирует Фролов.

При этом, как замечает эксперт, настораживает тот факт, что обвинения в адрес нашей страны по факту данного инцидента походят на настоящее безумие, ведь если разобраться, то они начисто лишены какого-либо смысла.

Информационный фон вызывает определенные опасения

«Очевидно, что России не было смысла травить бывшего сотрудника собственных спецслужб, который был осужден и который очень много лет не имел отношения к информации. Понятно, что этот человек не знает ничего актуального, и нет смысла в отношении него что-либо делать, тем более, травить его каким-то экзотичным газом, как это сегодня утверждает британская сторона», — резюмирует Фролов.

Соответственно, вся эта тема очень сильно напоминает спланированный пропагандистский акт и действительно сложно предсказать, как это повлияет на те стратегические проекты, которые у нас есть с Евросоюзом.

«Пока непонятно, почему произошел этот инцидент в Солсбери, как он будет раскручиваться и к каким последствиям он может привести. Важно так же, что к этой истории сразу присоединились Франция и Германия», — заключает Фролов.

Здесь нужно понимать, что реализация «Северного потока-2» зависит от позиции немецкого политического руководства, которое на протяжении последних трех лет не дало усомниться в том, что Германии нужен этот проект. При этом, эта страна очень сильно зависит от своих западных партнеров, поэтому такие инциденты теоретически могут на что-то повлиять.

Данный проект необходим европейской экономике

«На сегодня «Северный поток-2» реализуется нормально, и нет никаких признаков того, что этот проект может быть задержан. Здесь речь идет даже не об отмене этого проекта — об этом вообще никто не говорит, а о задержке его строительства и последующего ввода в промышленную эксплуатацию в принятые сроки», — констатирует Фролов.

Как считает эксперт, здесь возможен люфт в несколько месяцев, но не более того, и это на сегодня коллективная позиция.

«В этом вопросе можно предположить, что истерики ряда высших политиков Запада, а также вовлечение их в реализацию этого проекта, не могут оказать сопротивления объективным потребностям современной европейской экономики. И здесь всем критикам «Северного потока-2» нужно понимать, что он просто необходим Евросоюзу», — резюмирует Фролов.

Эти потребности заключаются в создании большого числа газопроводов, по которым в Евросоюз будет идти сравнительное дешевое сырье. Это объективный факт, исходящий из современного состояния европейской экономики.

СПГ и Украина — это два фактора, из-за которых «Северный поток-2» будет построен

«Собственное производство природного газа сегодня падает в Евросоюзе, а замена его на СПГ оказалась невозможной. Это подтверждают попытки, которые предпринимались на континенте в течение 10 лет», — заключает Фролов.

Практика показала, что Евросоюз переоценил привлекательность своего рынка для продавцов СПГ — например, в Европе сегодня построено огромное количество терминалов СПГ, которые могут закрыть все ее потребности в газе, но, несмотря на это, никто здесь даже не думает о том, чтобы реально начать закупать большие объемы данного энергоресурса.

«Европа понастроила терминалов на общую мощность приема где-то в 240 млн кубов СПГ, но покупает, при этом, только 55 млн кубов. Все это говорит об общей непривлекательности европейского рынка для продавцов СПГ, причем даже для американцев, которые якобы хотят продвигать свой продукт на рынок Евросоюза», — констатирует Фролов.

Достаточно посмотреть на направления поставок американского СПГ, в рамках которых энергетические компании США рассматривают Европу даже не в качестве вторичного рынка сбыта, а, грубо говоря, третичного.

«Соответственно, у Евросоюза нет выбора кроме как покупать газ у России, но здесь существует один объективный риск, который касается того, что транзит через Украину крайне ненадежен ввиду того, что газотранспортная система этой страны недофинансирована на протяжении долгих 25 лет», — резюмирует Фролов.

Поэтому в такой ситуации «Северный поток-2» является выходом для Евросоюза и инциденты типа Солсбери и даже что-либо похлеще не смогут помешать этой объективной экономической необходимости.