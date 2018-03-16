Киев делает экономике харакири

Премьер Украины Владимир Гройсман поручил правительству страны разорвать программу экономического сотрудничества с Россией . «Мы готовим решение правительства, думаю, 21 марта мы его примем — о разрыве программы экономического сотрудничества, которая была заложена в 2011 году», — заявил премьер 16 марта в эфире телеканала 112.UA.

Он посетовал, что процесс отделения украинской экономики от российской сложен. «Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала Россия. Привязывала нас, фактически, как сырьевое дополнение к своей экономике», — обличил «врага» Гройсман.

На деле, это классический случай, когда много проще сказать, чем сделать. В феврале Государственная служба статистики Украины подвела экономические итоги 2017 года. И оказалось, что главный «враг» — Россия — стала крупнейшим торговым партнером «незалежной».

Как следует из отчета, объем экспорта российских товаров составил $7,2 млрд, превысив показатель 2016 года почти на 140%. Объем импорта украинских товаров в Россию составил $3,9 млрд — почти на 110% больше, чем в 2016 году. Второй по объему импорта украинских товаров стала Польша ($2,7 млрд), вторым по экспорту на Украину — Китай ($5,6 млрд).

Общий объем экспорта украинских товаров в 2017 году составил $43,3 млрд — больше показателя 2016 года на 119%. Общий объем импорта составил $49,6 млрд — на 127% больше, чем в 2016 году.

Когда в конце января стало известно, что Украина увеличила импорт российских товаров на 40%, Нацбанк Украины говорил, что это связано преимущественно с закупками в РФ нефтепродуктов, угля и удобрений. При этом отмечалось, что сопоставимый объем импорта на украинский рынок демонстрирует только Китай (11,3%) и Германия (11,1%). И что со всеми этими странами Киев торгует себе в убыток: объем экспорта меньше показателей импорта в 4-5 раз.

Ирина Геращенко: Почему Украина до сих пор торгует со «страной-агрессором», доходчиво объяснила вице-спикер Верховной Рады

«Если бы мы сразу «обрубили» все экономические связи с Россией, как это требовали популисты — это бы уничтожило украинскую экономику, и Путину даже не пришлось бы воевать, все бы обошлось ему гораздо дешевле», — заявила она.

Но теперь, как видим, популисты берут верх — раз Киев взял курс на разрыв экономического сотрудничества.

Дойдет ли до разрыва с РФ, куда это заведет экономику Украины?

— Дело не в том, что популизм победил, а в давлении со стороны США , — отмечает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский . — Решение о разрыве экономических связей, я считаю, лежит в русле обсуждения денонсации договора о дружбе с Россией.

Напомню, МИД Украины уже подготовил предложения по полной или частичной приостановке или денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с РФ. Окончательное решение, заявили во внешнеполитическом ведомстве, будет приниматься президентом Украины Петром Порошенко

Украинский МИД также допустил вероятность выхода страны из СНГ.

На мой взгляд, вопросы разрыва экономических связей и денонсации договора о дружбе с Россией не случайно рассматриваются параллельно.

«СП»: — Какими будут политические последствия этих решений?

— На мой взгляд, Киев продолжит движение в заданном направлении. Оно довольно давно сформировалось, и просто требует каждый раз углубления антироссийского курса. В том числе, разрыва с Россией по всем направлениям.

Я считаю, подобных шагов надо было ожидать. Причем, когда экономические связи будут разорваны, возникнет следующая антироссийская тема. Думаю, ею станет введение визового режима с РФ.

Так будет продолжаться, пока у власти в Киеве находится нынешняя команда. Она уже запустила механизм, который действует инерционно, и будет находить все новые и новые причины для разрыва любых связей между нашими странами.

«СП»: — В России одни возмущаются, зачем мы сохраняем экономические связи с Украиной, другие считают, что нельзя действовать жестко, поскольку речь идет о братском народе. Почему экономические связи между Украиной и РФ сохраняются, и даже расширяются?

— Здесь действует, прежде всего, принцип экономического интереса. Скажем, если бы не было интереса у «дочек» российских банков — они бы на Украине не работали.

Если экономические связи все же будут разорваны — Украине придется выкручиваться. Надо понимать: нынешние руководители страны в принятии решений исходят не из национальных интересов, а из соответствия идеологической линии, заданной Западом.

С другой стороны, даже если экономическая ситуация на Украине в результате ухудшится, и жизненный уровень населения дополнительно снизится, это не приведет украинское общество к переосмыслению ситуации в отношениях с Москвой . Такое переосмысление — очень долгая история.

— На Украине приближается очередной выборный цикл (выборы президента страны должны состояться 31 марта 2019 года), и кабмин начинает действовать не в рамках целесообразности, а в рамках предвыборного процесса, — отмечает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин . — Есть и другой момент. Определенные силы в стране-хозяине «незалежной» — Соединенных Штатах — недовольны тем, что сохраняются мощные экономические связи между Украиной и РФ. По мнению Вашингтона, они не позволяют «незалежной» стать полноценной вражеской державой по отношению к России.

Действительно, какая же Украина вражеская, если с РФ сохраняется огромный товарооборот, а десятки тысяч украинских гастарбайтеров до сих пор работают в России?!

Замечу, на Украине снова пошли разговоры о разрыве Большого договора и выходе из СНГ. Между тем, выход из Содружества — это и отказ от договора о безвизовом пространстве, который заключен в рамках СНГ. Его придется заключать заново, а до тех пор между Украиной и Россией будут введены визы.

По сути, Киев нацелился полностью оторвать Украину от России — экономически, финансово, просто по-человечески.

«СП»: — Что произойдет после такого отрыва на Украине?

— Тех, кто сегодня отрывает страну от России, это мало волнует. Но Украина, конечно, от этого не погибнет. В мире, как известно, нет недостатка товаров — есть лишь недостаток денег, чтобы товары купить. «Незалежная», надо думать, переориентируется на другие продукты и товары, хотя это и снизит еще больше жизненный уровень населения.

«СП»: — Значит ли это, что на Украине возникнут голодные бунты, которые снесут режим Порошенко?

— Запад не позволит реализоваться такому сценарию, и вовремя подкинет денежку Киеву. Кроме того, не нужно быть в плену иллюзий. Украина сегодня — абсолютно тоталитарное государство, в котором любой, кто пытается возглавить имеющейся внутренний протест, тут же изолируется. Поэтому на смену режима на Украине из-за разрыва связей с Россией я бы не рассчитывал.