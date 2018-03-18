Рынок форекс: анонс событий на 19–23 марта 

Investing.com — В пятницу доллар незначительно подорожал против корзины других валют после выхода позитивных экономических данных США, которые дали дополнительное основание ФРС повысить процентную ставку в результате своего заседания, которое состоится на следующей неделе.
Опубликованный в пятницу отчет показал, что промпроизводство в США в феврале резко выросло благодаря росту показателей как на заводах, так и на шахтах.
Еще один отчет показал, что в марте выросли настроения потребителей в США.
Инвесторы не обратили внимания на отчет о том, что в феврале объем строительства новых домов в США снизился сильнее, чем прогнозировалось.
По прогнозам большинства аналитиков, в результате своего двухдневного заседания в среду ФРС повысит процентную ставку на четверть пункта. При этом инвесторы сосредоточат свое внимание на сведениях о темпе ужесточения монетарной политики центробанка США до конца этого года.
Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, в конце торговой сессии пятницы торговался на позиции 90,17. Индекс доллара завершил неделю ростом на 0,17%.
Курс евро незначительно снизился к доллару. Пара EUR/USD просела на 0,12% до 1,2290.
При этом курс доллара опустился до недельного минимума против валюты «тихой гавани» иены из-за опасений о кадровых перестановках в Белом доме и влиянии торговых пошлин США на глобальную экономику.
К завершению торгов в пятницу пара USD/JPY опустилась на 0,31% до 106,00. Во время пятничной сессии был зафиксирован минимум 105,60. За неделю эта пара снизилась на 0,84%.
В пятницу курс фунта незначительно изменился против доллара: пара GBP/USD торговалась на позиции 1,3942.
На следующей неделе состоится саммит «Большой двадцатки» в Аргентине. Перед решением ФРС в среду в центре внимания инвесторов будут опасения о возможной торговой войне.
Фунт остается под давлением на фоне внимания инвесторов к рискам в результате Brexit перед саммитом Европейского союза и заседанием Банка Англии.
Темпы роста деловой активности в частном секторе тоже будут тщательно проанализированы игроками рынка на фоне слухов о том, когда ЕЦБ начнет сворачивать программу финансового стимулирования.
Понедельник, 19 марта
Министры финансов и руководители ЦБ двадцати ведущих экономик мира начнут саммит в Буэнос-Айресе.
Вторник, 20 марта
Резервный банк Австралии опубликует протокол прошлого заседания комитета по денежно-кредитной политике. В Австралии будет опубликован отчет по по уровню инфляции цен на новые дома.
Великобритания опубликует данные по инфляции.
Институт ZEW опубликует отчет по настроениям потребителей в Германии.
В Буэнос-Айресе продолжится саммит «Большой двадцатки».
Среда, 21 марта
Финансовые рынки Японии будут закрыты в связи с праздником.
В Великобритании будет опубликован ежемесячный отчет о занятости.
В США будет опубликован отчет по объему продаж домов на вторичном рынке жилья.
ФРС огласит решение по монетарной политике и опубликует доклад по денежно-кредитной политике, в котором сделает обзор экономической ситуации и факторов, повлиявших на решение о монетарной политике.
Четверг, 22 марта
Резервный банк Новой Зеландии опубликует решение о монетарной политике.
В Австралии будет опубликован ежемесячный отчет о занятости.
В зоне евро будут опубликованы данные о деловой активности в производственном секторе и секторе услуг.
В Великобритании выйдут сведения по объему розничных продаж. Банк Англии огласит свое решение по процентной ставке.
Министерство труда США уведомит о числе первичных заявок на получение пособий по безработице.
Пятница, 23 марта
В Канаде будут опубликованы отчеты по объему розничных продаж и по инфляции.
США завершат финансовую неделю отчетами по объему заказов на товары длительного пользования и по объему строительства новых домов.