Рынок форекс: анонс событий на 19–23 марта

Investing.com — В пятницу доллар незначительно подорожал против корзины других валют после выхода позитивных экономических данных США , которые дали дополнительное основание ФРС повысить процентную ставку в результате своего заседания, которое состоится на следующей неделе.

Опубликованный в пятницу отчет показал, что промпроизводство в США в феврале резко выросло благодаря росту показателей как на заводах, так и на шахтах.

Еще один отчет показал, что в марте выросли настроения потребителей в США.

Инвесторы не обратили внимания на отчет о том, что в феврале объем строительства новых домов в США снизился сильнее, чем прогнозировалось.

По прогнозам большинства аналитиков, в результате своего двухдневного заседания в среду ФРС повысит процентную ставку на четверть пункта. При этом инвесторы сосредоточат свое внимание на сведениях о темпе ужесточения монетарной политики центробанка США до конца этого года.

Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, в конце торговой сессии пятницы торговался на позиции 90,17. Индекс доллара завершил неделю ростом на 0,17%.

Курс евро незначительно снизился к доллару. Пара EUR/USD просела на 0,12% до 1,2290.

При этом курс доллара опустился до недельного минимума против валюты «тихой гавани» иены из-за опасений о кадровых перестановках в Белом доме и влиянии торговых пошлин США на глобальную экономику.

К завершению торгов в пятницу пара USD/JPY опустилась на 0,31% до 106,00. Во время пятничной сессии был зафиксирован минимум 105,60. За неделю эта пара снизилась на 0,84%.

В пятницу курс фунта незначительно изменился против доллара: пара GBP/USD торговалась на позиции 1,3942.

На следующей неделе состоится саммит «Большой двадцатки» в Аргентине . Перед решением ФРС в среду в центре внимания инвесторов будут опасения о возможной торговой войне.

Фунт остается под давлением на фоне внимания инвесторов к рискам в результате Brexit перед саммитом Европейского союза и заседанием Банка Англии

Темпы роста деловой активности в частном секторе тоже будут тщательно проанализированы игроками рынка на фоне слухов о том, когда ЕЦБ начнет сворачивать программу финансового стимулирования.

Понедельник, 19 марта

Министры финансов и руководители ЦБ двадцати ведущих экономик мира начнут саммит в Буэнос-Айресе

Вторник, 20 марта

Резервный банк Австралии опубликует протокол прошлого заседания комитета по денежно-кредитной политике. В Австралии будет опубликован отчет по по уровню инфляции цен на новые дома.

Великобритания опубликует данные по инфляции.

Институт ZEW опубликует отчет по настроениям потребителей в Германии.

В Буэнос-Айресе продолжится саммит «Большой двадцатки».

Среда, 21 марта

Финансовые рынки Японии будут закрыты в связи с праздником.

В Великобритании будет опубликован ежемесячный отчет о занятости.

В США будет опубликован отчет по объему продаж домов на вторичном рынке жилья.

ФРС огласит решение по монетарной политике и опубликует доклад по денежно-кредитной политике, в котором сделает обзор экономической ситуации и факторов, повлиявших на решение о монетарной политике.

Четверг, 22 марта

Резервный банк Новой Зеландии опубликует решение о монетарной политике.

В Австралии будет опубликован ежемесячный отчет о занятости.

В зоне евро будут опубликованы данные о деловой активности в производственном секторе и секторе услуг.

В Великобритании выйдут сведения по объему розничных продаж. Банк Англии огласит свое решение по процентной ставке.

Министерство труда США уведомит о числе первичных заявок на получение пособий по безработице.

Пятница, 23 марта

Канаде будут опубликованы отчеты по объему розничных продаж и по инфляции.

США завершат финансовую неделю отчетами по объему заказов на товары длительного пользования и по объему строительства новых домов.