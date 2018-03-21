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ФРС США приняла решение по ставке
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ФРС США повысила базовую ставку 

Ведомости 1 час назад
Фото: Reuters
У российского посла в Великобритании Александра Яковенко было две встречи с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом Яковенко рассказал в эфире телеканала «Россия 1».
Обе встречи ограничились ультиматумами в адрес Москвы, сказал Яковенко. Великобритания просила признаться, что в России есть запасы химического оружия и над ними потеряли контроль, или раскрыть, что Москва причастна к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
«Ультимативный тон в отношении России неприемлем. Я об этом прямо сказал Джонсону», — добавил Яковенко.
Россия никакого отношения к отравлению не имеет, сказал он.
Посол России в Великобритании также заметил, что встреча с Джонсоном оставила «гнетущий осадок».
«Все были мрачные и всем своим видом демонстрировали, что Россия виновата в том, что случилось, и поэтому именно в такой манере нужно с нами разговаривать», — объяснил он.
Британское министерство иностранных дел, как и полиция страны, избегает контактов с посольством России в Соединенном Королевстве, отметил Яковенко. Это является прямым нарушением Конвенции по дипломатическим сношениям, добавил он: «Великобритания грубо нарушает международные обязательства. Это, конечно, позор».
Кроме того, Яковенко отметил, что у посольства нет информации о состоянии Скрипалях. Британцы полностью засекретили весь процесс, сказал он.
Скрипаль — бывший сотрудник ГРУ. В начале 2000-х в России его осудили за шпионаж в пользу Великобритании. Он провел в тюрьме более пяти лет. В 2010 г. его помиловали и в тот же год он получил убежище в Соединенном Королевстве. В начале марта 2018 г. Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии в английском Солсбери. Великобритания заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, которое было разработано в СССР. Кроме того, страна обвинила в произошедшем Россию.
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