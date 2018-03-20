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Экономисты ждут 4 повышения ставки ФРС в 2018 году
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Экономисты ждут 4 повышения ставки ФРС в 2018 году 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 20 марта — «Вести. Экономика». Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл и его коллеги в этом году повысят процентные ставки четыре раза, но они вряд ли сообщат об этом намерении на этой неделе, считают опрошенные Bloomberg экономисты.
Глава ФРС США Джером Пауэлл
В опросе 41 экономиста, проведенном Bloomberg с 13 по 16 марта, консенсус-прогноз предполагает, что на этой неделе ФРС повысит ставку на 0,25 процентных пункта, аналогичное повышение произойдет в июне, сентябре и декабре.
В то же время респонденты заявили, что политики сохранят намерения о трехкратном повышении ставок в этом году.
Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) начнет заседание 20 марта, на следующий день должно быть объявлено о решении и об оценке экономики страны. Помимо этого политики ФРС представят прогнозы экономического роста, безработицы и инфляции в США.
Результаты опроса подчеркивают осторожность, которой, как считают экономисты, должны придерживаться в ФРС, реагируя на яркую картину экономики, обусловленную более быстрым глобальным ростом, увеличением инвестиций и влиянием налоговой реформы, а также увеличением государственных расходов.
"Учитывая сильные экономические показатели, вероятно, ФРС выпустит какое-то неопределенное предупреждение о том, что повышение ставок окажется более сильным, чем ожидалось", — сказал Джоэл Нарофф, президент Naroff Economic Advisors Inc.
Ряд респондентов продемонстрировали оптимизм не только по поводу того, что рост увеличится в краткосрочной перспективе из-за фискальных стимулов, но и в долгосрочной перспективе, обусловленной глобальным ростом.
Респонденты заявили, что ожидают, что чиновники ФРС повысят свой прогноз ВВП на 2018 год до медианного показателя в 2,7%, с 2,5% в декабре. Они ожидают, что долгосрочные прогнозы ФРС по росту увеличатся до 1,9% с 1,8%.
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