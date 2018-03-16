Долг США приносит огромные деньги РФ

Американский долг приносит России огромные деньги

Сообщения о крупных продажах Россией американских ценных бумаг вызвали закономерный вопрос — что происходит? Неужели наша страна отказывается дальше финансировать американскую экономику, покупая так называемые трежерис? На самом деле ситуация выглядит иначе — особенно если подсчитать, сколько Россия зарабатывает на этом.

Международные инвесторы начали продавать американские ценные бумаги (так называемые трежерис) еще в начале этого года. Всего на данный момент государства по всему миру являются держателями казначейских бумаг Минфина США на 6,26 трлн долларов, что на 20 млрд долларов меньше, чем в декабре. Таковы данные минфина США.

Главными кредиторами США , начавшими распродажу американских трежерис, стали Россия и Китай . Россия в январе избавилась от американских гособлигаций на 5,3 млрд долларов (до 96,6 млрд долларов). Китай делает то же самое. В январе он продал американских бумаг почти на 17 млрд долларов. И хотя КНР по-прежнему является крупнейшим держателем американского долга (1,168 трлн долларов), общий объем трежерис в резервах опустился до минимума с июля прошлого года.

Неужели началась реализация сделанного на днях заявления министра финансов Антона Силуанова о том, что Россия может вообще отказаться от покупки американских облигаций? По его словам, Москва не «держится» за трежерис, и готова вкладываться в бумаги других стран.

«Общая сумма продажи в 20 млрд долларов американских казначейских облигаций — не слишком большой объем. В тоже время чистый объем их покупок за пределами США (минус продажи) составил в январе 61 млрд долларов (ежемесячные данные Федрезерва по нерезидентам)», — отмечает Владимир Рожанковский из Global FX. На самом деле ничего экстраординарного пока не происходит. Минфин принимает решение, покупать или продавать американские гособлигации исходя из того, что сейчас выгодно для России с финансовой точки зрения. Даже если некоторым обывателям покупка трежерис кажется «непатриотичной».

«Уверен, что это просадка в начале года вызвана колебаниями рынка, и не является отражением политики целенаправленных продаж американских госбумаг», — говорит финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. Если сравнивать с декабрем 2017 года, то действительно заметно снижение вложений России в американские госбумаги — со 102,2 до 96,9 млрд долларов. Однако по сравнению с 2017 годом у России на руках сейчас больше гособлигаций на целых 10,7 млрд долларов. Дело в том, что В 2017 году Россия нарастила вложения в трежерис на 16,1 млрд долларов, что стало максимальным ростом за последние семь лет. Китай также нарастил свои вложения в US Treasuries в 2017-м — на 126 млрд долларов.

Он объясняет, что когда цены на нефть растут, российский минфин скупает валюту и вкладывается в американские госбумаги, что и произошло в прошлом году.

Ровно так же Россия действовала, например, в 2000 году, когда наша страна впервые попала в список 27 наиболее крупных держателей трежерис. Тогда на начало года объем американских бумаг составлял 8,5 млрд долларов, а под конец вырос вчетверо до 32,7 млрд долларов.

«С большой долей вероятности, какая-то часть государственных средств по-прежнему будет размещена в американских бумагах. Ведь помимо высокой ликвидности и надежности, государство получает по трежерис стабильный доход», — объясняет финансовый консультант TeleTrade Михаил Грачев. Заявление Силуанова экономисты расценивают скорее как изучение возможных альтернатив. Однако наверняка именно усиление политической конфронтации привело к принятию такого политического решения о поиске альтернатив. Другое дело, что вряд ли выгодно полностью избавляться от американских бумаг.

«Например, текущая доходность 10-летних бумаг колеблется около 2,83 — 2,86%. Можно посчитать, что на имеющиеся примерно 100 млрд долларов Россия ежегодно получает около 3 млрд долларов дивидендных доходов», — приводит в пример Грачев. Узнать, сколько точно Россия зарабатывает на трежериз, невозможно, так как нигде не публикуется точной структуры. Но доходность этих бумаг составляет 2-3,7% годовых в зависимости от срока до истечения, говорит Купцикевич. И некоторые оценки все-таки можно сделать

А если взять 2013 год, когда Россия держала в трежерис 140-160 млрд долларов, то ежегодный доход мог составить до 4,5 млрд долларов.

В 2014 году вложения России в казначейские бумаги США варьировались в районе 86-130 млрд долларов, доходность — до 3,7 млрд долларов. В 2015 году доходность могла достигать до 2,6 млрд долларов, в 2016 — 2,7 млрд долларов.

В сумме за пять лет Россия могла заработать, при очень грубом подсчете, до 16,5 млрд долларов дивидентных доходов от вложений в американские гособлигации. А за десять последних лет (с 2008 по 2017 годы) и вовсе до 38 млрд долларов.

Найти замену американским бумагам будет сложно — эти бумаги остаются наиболее ликвидными в мире.

«Это означает, что американские бумаги проще всего быстро продать, не вызвав обвал цен и не обесценив тем самым свои оставшиеся вложения. Активы развивающихся стран являются плохой альтернативой. Ведь резервы нужны на черный день, когда рынки и спрос на рисковые активы подавлены. И дополнительная продажа, скажем, австралийских бумаг, для защиты рубля в период обвала сырьевых рынков вряд ли будет удачной сделкой, так как и австралийские, и китайские рынки будут в тот момент под давлением», — поясняет Купцикевич.

Например, во время мирового финансового кризиса Россия активно продавала американские бумаги для защиты рубля, и благодаря этому смогла намного легче пережить кризис.

Европейские госбумаги взамен американских тоже не лучшая замена.

«Германские и японские бумаги до сих пор торгуются с отрицательной доходностью», — объясняет финансовый эксперт.

Можно обратить внимание разве что на долгосрочные европейские бонды. У немецких бумаг со сроком погашения от 10-15 лет доходность уже достигает 7-8%, а у облигаций со сроком погашения 15-20 лет — 8-9%. Но это вариант подходит только для привлечения «длинных» денег. Неудивительно, что такие долгосрочные евробонды пользуются спросом в основном у пенсионных фондов и страховых компаний.

Поэтому продолжать хранить часть международных резервов в американских гособлигациях — это выигрышная стратегия для самой же России.