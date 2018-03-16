Годовая инфляция в еврозоне в феврале составила 1,1% 

Таковы данные Eurostat, передает собкор Банки.ру в Брюсселе. Предварительно агентство оценивало февральскую инфляцию в 1,2%.
В ЕС годовая инфляция также сократилась — до 1,3% в феврале с 1,6% в январе. Годом ранее инфляция составляла 2% в еврозоне и ЕС.
По сравнению с январем годовая инфляция снизилась в 18 европейских странах, осталась неизменной в двух и выросла в семи.
Дефляция на уровне 0,4% была зафиксирована на Кипре, самая низкая инфляция — в Греции (0,4%), Дании и Италии (0,5%). При этом самая высокая годовая инфляция зарегистрирована в Румынии (3,8%), Эстонии и Литве (3,2%).
Прогнозы ЕЦБ указывают на то, что инфляция не вернется к целевому значению (чуть менее 2%) до 2020 года.