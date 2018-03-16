Годовая инфляция в еврозоне в феврале составила 1,1%

Таковы данные Eurostat, передает собкор Банки.ру Брюсселе . Предварительно агентство оценивало февральскую инфляцию в 1,2%.

ЕС годовая инфляция также сократилась — до 1,3% в феврале с 1,6% в январе. Годом ранее инфляция составляла 2% в еврозоне и ЕС.

По сравнению с январем годовая инфляция снизилась в 18 европейских странах, осталась неизменной в двух и выросла в семи.

Дефляция на уровне 0,4% была зафиксирована на Кипре , самая низкая инфляция — в Греции (0,4%), Дании Италии (0,5%). При этом самая высокая годовая инфляция зарегистрирована в Румынии (3,8%), Эстонии Литве (3,2%).