В лидерах рынка РФ сегодня нефтегазовый и металлургический сектора, — Софья Кирсанова, аналитик УК «Райффайзен Капитал»

Индекс ММВБ с открытия прибавляет 0,4%, благодаря снижению стоимости рубля на 0,4%, в то время как РТС торгуется в слабом минусе (-0,1%), поскольку геополитическая напряженность продолжает давить на рынки. Введение новых санкций в отношении России со стороны США , особенно после аналогичных действий Великобритании , усилило негативное влияние на инвестиционный имидж России. Более того, неясной остается ответная реакция со стороны российского правительства , что так же мешает рынкам расти.

Котировки «черного золота» третий день продолжают консолидироваться возле отметок $64,5 за баррель Brent спот в отсутствие существенных драйверов роста. По данным Минэнерго США, запасы в хранилищах увеличиваются уже третью неделю подряд, что говорит о том, что темпы роста добычи превышают темпы роста экспорта из страны. Оптимизм «нефтяных быков» немного подогревают заявления МЭА о том, что сырьевой рынок может выйти в дефицит уже во II кв. текущего года, если добыча ОПЕК не увеличится с текущих уровней, а Венесуэла продолжит и дальше сокращать выпуск «черного золота». Однако этого пока недостаточно для возобновления роста котировок Brent.

Курс рубля на фоне отсутствия роста цен на нефть и замедлившегося падения американской валюты продолжил слабеть, что оказывает поддержку компаниям-экспортерам. Так, сегодня в лидерах роста: нефтегазовый (+0,7%) и металлургический (-0,5%) сектора.