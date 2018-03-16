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Экономист: При текущей политике невозможно добиться высоких темпов роста экономики
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Экономист: При текущей политике невозможно добиться высоких темпов роста экономики 

Национальная Служба Новостей 21 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
До 15 апреля подготовить указ о национальных целях развития России до 2024 года поручил своей администрации президент страны Владимир Путин. Как сообщается на сайте Кремля, среди таких целей значатся вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, в том числе за счет обеспечения темпов экономического роста выше мировых, рост населения, повышение продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году, повышение уровня жизни россиян, устойчивый рост их реальных доходов и уровня пенсий выше инфляции, снижение в два раза уровня бедности в России.
Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН рассказал, как можно достичь таких показателей.
«Практически осуществить такую программу возможно. Вопрос лишь в том, какие реально меры будет готово реализовывать государство. Если мы ограничимся текущей меркантильной политикой, когда у нас медленно идет замещение импорта, медленно идет расширение экспорта, линейки экспортных товаров, то обеспечить высокие темпы в перспективе будет невозможно. К тому же впереди, вероятно, нас ожидает третья волна мирового кризиса, когда рынки еще раз уйдут вниз. Они это делали неоднократно за последние 10 лет и они могут сделать это снова, для этого есть причины», — отметил он.
По словам эксперта, стратегия должна базироваться на форсированном развитии внутреннего рынка, на его территориальном расширении.
«Необходимо не только договориться с соседними странами, а включить их в единую реально работающую таможенную систему. Вместе с этим необходимо сделать все возможное, чтобы увеличивался внутренний потребительский спрос. Государство должно создавать новые рабочие места — в здравоохранении, образовании, науке, социальной сфере. Это должны быть эффективные рабочие места, а не позиции чиновников, польза которых равна нулю. И чтобы это было согласовано с расширением нашего производства. Мы должны все, что можем, производить сами», — подчеркнул он.
Для такой стратегии требуется другой подход к науке, к образованию. Иной подход к соседним государствам и вообще отношение к интеграции.
«У нас считается, что евразийский интеграционный процесс можно продлевать бесконечно, без каких-то реальных результатов. А он должен дать их довольно быстро, обеспечить расширение рынка. Для этого необходимо менять экономический вектор, отказаться от неолиберальной политики, от принципов свободной торговли. Это процесс очень сложный. И встает вопрос — кто и как это будет делать?», — заключил собеседник НСН.
Напомним, о стратегических задачах России в новом президентском цикле Путин рассказал 1 марта в послании Федеральному Собранию.
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