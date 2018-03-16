Индекс промышленного производства Нижегородской области за 2017 год составил 104,7%

"В целом по стране у нас рост промышленности составил менее 1% за 2017 год, у нас же [в Нижегородской области] — 4,7% по промышленности в целом. А по обработке, которая у нас составляет более 90% от всего промышленного производства — даже выше — 5,5%", — сказал Никитин.

По словам Никитина, в 2018 году эти темпы нужно как минимум сохранить, но при использовании мер поддержки как федерального, так и регионального уровня, темпы роста могут оказаться выше. Общий объем отгруженной продукции по промышленности региона в целом за 2017 год составил 1,304,5 трлн рублей, что на 7,4% больше, чем в 2016 году. Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств — 1,180,5 трлн рублей, что на 8,1% выше уровня 2016 года. По словам и.о. вице-губернатора Евгения Люлина, к 2020 году общий объем должен вырасти.

"Еще несколько лет назад мы мечтали о триллионе рублей, когда у нас будет триллионы рублей выручки, сегодня мы давно эту цифру перешагнули. У нас стоит задача в ближайшие два года [до 2020 года] сделать выручку 1,5 трлн рублей", — сказал журналистам Люлин.