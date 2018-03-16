В Кизляре около 11 тысяч человек остались без газа из-за аварии 

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Около 11 тысяч человек остались без газоснабжения в дагестанском Кизляре из-за разрыва сварочного шва трубопровода, следует из материалов ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.
"В 15.10 в городе Кизляр произошла утечка газа из стального распределительного газопровода высокого давления второй категории диаметром 400 мм. Газопровод принадлежит ООО «Даггаз» (ДЗО ПАО «Газпром»). Причина: разрыв сварочного шва. В 15.25 прекращена поставка газа через ГРС «Кизляр-1». Прекращено газоснабжение 11 тысяч абонентов", — говорится в материалах.
В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.