Ещё
В Кизляре около 11 тысяч человек остались без газа из-за аварии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кизляре около 11 тысяч человек остались без газа из-за аварии 

РИА Новости 21 час назад
Фото: Вестник Кавказа
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Около 11 тысяч человек остались без газоснабжения в дагестанском Кизляре из-за разрыва сварочного шва трубопровода, следует из материалов ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.
"В 15.10 в городе Кизляр произошла утечка газа из стального распределительного газопровода высокого давления второй категории диаметром 400 мм. Газопровод принадлежит ООО «Даггаз» (ДЗО ПАО «Газпром»). Причина: разрыв сварочного шва. В 15.25 прекращена поставка газа через ГРС «Кизляр-1». Прекращено газоснабжение 11 тысяч абонентов", — говорится в материалах.
В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.
РИА Новости: последние новости
Медведев подписал постановление о присвоении статуса ТОР еще 19 городам Шувалов: в правительстве не обсуждали вопрос повышения пенсионного возраста "Попытка повесить ярлык": США расширили санкции против России
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ281
В Госдуме оценили заявление Порошенко57
Украина пожаловалась в ООН164
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля730
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве11
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение