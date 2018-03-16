В Нижегородской области прирост промпроизводства в 2017 году составил 4,7%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар — РИА Новости . Прирост промышленного производства в Нижегородской области по итогам 2017 года составил 4,7% и превысил среднероссийский показатель почти в 5 раз, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Общий объем отгруженной продукции по промышленности в целом за 2017 год в Нижегородской области составил 1,3 триллиона рублей, что на 7,4% больше, чем в 2016 году. Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств составил 1,18 триллиона рублей, что на 8,1% выше уровня 2016 года.

"По итогам работы промышленности в 2017 году Нижегородская область стала одним из флагманов в стране. В среднем по России прирост промышленности составил 1% за 2017 год, у нас же — 4,7% по промышленности в целом, а по обработке, которая у нас составляет более 90% от всего промышленного производства, даже выше — 5,5%", — сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин

Увеличение физических объемов произошло в основном за счет роста производства в автомобилестроении, металлургии, химической промышленности, производстве электрооборудования, производстве стройматериалов, лесном комплексе. Обрабатывающими предприятиями Нижегородской области получено около 93,5 миллиарда рублей прибыли, что составляет около 60% от прибыли, полученной всеми организациями и предприятиями региона.

Никитин поставил задачу добиться прироста производительности труда до 5% в год, поскольку от этого зависит рост доходов сотрудников предприятий, уровень их жизни, увеличение объемов производства в Нижегородской области.

Глава региона подчеркнул, что одним из инструментов повышения производительности труда в промышленности станет внедрение технологий бережливого производства и напомнил, что в регионе уже началось обучение первой группы сотрудников предприятий в рамках проекта «Бережливая губерния».

Кроме того, как отметил Глеб Никитин, в 2018 году в Нижегородской области будут действовать меры господдержки для предприятий, модернизирующих производство. В частности, в конце 2017 года было принято решение об отмене налога в отношении движимого имущества, принятого на учет с 1 января 2016 года. Льготой могут воспользоваться предприятия, осуществляющие деятельность в сфере обрабатывающего производства, научных и технических исследований и разработок. Льгота будет предоставляться на 3 года. По предварительным оценкам, ежегодная сумма льготы составит 3,3 миллиарда рублей.

По данным Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, Нижегородская область стала единственным регионом России, где была принята эта мера поддержки.

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