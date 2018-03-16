Ещё
Промпроизводство в США резко выросло в феврале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Промпроизводство в США резко выросло в феврале 

Вести.Ru 21 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 16 марта — «Вести. Экономика». Промышленное производство в США в феврале выросло на 1,1%, максимальными темпами за четыре месяца, из-за связанного с погодой отскока в строительстве и увеличения добычи на нефтяных и газовых месторождениях и шахтах страны, сообщает Reuters.
Фото: EPA/HANDOUT
Опрошенные агентством Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост промпроизводства на 0,4%. Согласно пересмотренным данным в январе промпроизводство снизилось на 0,3%, а не на 0,1%, как сообщалось ранее. Производство в обрабатывающей промышленности, на которую приходится 75% от общего объема промпроизводства, в прошлом месяце выросло на 1,2%, максимальными темпами с октября. Аналитики прогнозировали увеличение на 0,5%. В январе показатель снизился на 0,2%, тогда как ранее было объявлено об отсутствии изменений. Производство автомобилей и запчастей к ним в прошлом месяце подскочило на 3,9%. Производство потребительских товаров увеличилось на 0,1%. Выпуск оборудования для бизнеса повысился на 1%. Выпуск стройматериалов вырос на 2,3%. Производство в добывающей промышленности в прошлом месяце повысилось на 4,3%. Объемы бурения нефтегазовых скважин увеличились на 11,6%. Объем выработки предприятий коммунального сектора в феврале сократился на 4,7% после роста на 1,3% месяцем ранее. Использование производственных мощностей в США в феврале увеличилось с 77,4% до 78,1%. Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали рост показателя до 77,7%. На долю производственного сектора приходится около 12% ВВП США. Как сообщали «Вести. Экономика», Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает, что ВВП США вырастет на 2,9% в этом году и на 2,8% в 2019 году. Снижение налогов прибавляет 0,5-0,75 процентного пункта к прогнозу.
Вести.Ru: последние новости
Медведев превратил 19 городов в ТОРы Международные резервы РФ выросли до максимума 2014 г Будет ли новая ценовая война на рынке нефти?
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ283
В Госдуме оценили заявление Порошенко59
Украина пожаловалась в ООН164
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля731
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве12
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение