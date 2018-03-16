Промпроизводство в США резко выросло в феврале

Москва, 16 марта — «Вести. Экономика». Промышленное производство в США в феврале выросло на 1,1%, максимальными темпами за четыре месяца, из-за связанного с погодой отскока в строительстве и увеличения добычи на нефтяных и газовых месторождениях и шахтах страны, сообщает Reuters.

Фото: EPA/HANDOUT

Опрошенные агентством Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост промпроизводства на 0,4%. Согласно пересмотренным данным в январе промпроизводство снизилось на 0,3%, а не на 0,1%, как сообщалось ранее. Производство в обрабатывающей промышленности, на которую приходится 75% от общего объема промпроизводства, в прошлом месяце выросло на 1,2%, максимальными темпами с октября. Аналитики прогнозировали увеличение на 0,5%. В январе показатель снизился на 0,2%, тогда как ранее было объявлено об отсутствии изменений. Производство автомобилей и запчастей к ним в прошлом месяце подскочило на 3,9%. Производство потребительских товаров увеличилось на 0,1%. Выпуск оборудования для бизнеса повысился на 1%. Выпуск стройматериалов вырос на 2,3%. Производство в добывающей промышленности в прошлом месяце повысилось на 4,3%. Объемы бурения нефтегазовых скважин увеличились на 11,6%. Объем выработки предприятий коммунального сектора в феврале сократился на 4,7% после роста на 1,3% месяцем ранее. Использование производственных мощностей в США в феврале увеличилось с 77,4% до 78,1%. Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали рост показателя до 77,7%. На долю производственного сектора приходится около 12% ВВП США. Как сообщали «Вести. Экономика», Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает, что ВВП США вырастет на 2,9% в этом году и на 2,8% в 2019 году. Снижение налогов прибавляет 0,5-0,75 процентного пункта к прогнозу.