29 марта в Москве пройдет конференция Moscow Affiliate Conference

MoscowAffiliateConference проходит уже третий раз, кому-то может показаться, что конференция существует давно, но на самом деле — ей меньше года. Юбилей в один год пройдет 29-го марта, однако ажиотаж вокруг мероприятия получился отличным! На мероприятии уже подтвердили свое участие более 70 спонсоров, 300 компаний и 2500 участников со всего мира.

Конференция имеет несколько отличительных особенностей, благодаря которым организаторам удаётся держать уровень гостей. Во-первых, зарубежные гости — это и именитые компании, с которыми активно работают представители СНГ-сообщества, так и иностранные вебмастера, чьи подходы к работе сильно отличаются от ру-рынка. Благодаря поддержке STM, MAC способно заинтересовать и тех, и тех, демонстрируя уровень организации мероприятия.

Во-вторых, модерация гостей и стоимость билетов. Все гости заинтересованы в том, чтобы получать новые знакомства, новый опыт и новые знания, поэтому никто не стесняется рассказать о себе и своих успехах в интернет-сообществе, что позволяет привлечь на конференцию профессионалов и топ-представителей рынка.

В-третьих, это сама организация. Команда Moscow Affiliate Conference посещает десяток конференций каждый год, и понимает насколько важна каждая мелочь: начиная от формата бэйджиков и процесса регистрации участников, и заканчивая расположением стендов, программы, спикеров и афтепати.

Одним из важных пунктов является и практическая польза для компаний-участников. Это всегда новые партнеры и новый опыт для представителей. И безусловно — отличный повод усилить свои позиции на рынке и развить отношения с уже имеющимися партнерами и клиентами.

В этом году мы сделали достаточно серьезный акцент на e-commerce, так как видим в этом не только тренд, но и перспективу для наших вебмастеров. А именно — наши участники:

а) Готовы заниматься собственным бизнесом, массово через платформы (shopify, amazon, локальные бренды)

б) Готовы вкладываться в покупку рекламы (все каналы, которые можно измерить здесь и сейчас)

в) Готовы пользоваться продуктами, полезные их бизнесу

И в заключение, это, конечно, же афтепати, где с первого дня была привлечена профессиональная команда по организации вечеринок, для проведения полноценной шоу-программы, и всё это сопровождается безлимитным и бесплатным алкоголем, кальянами, коктейлями, напитками и другими развлечениями.

Moscow Affiliate Conference — это та конференция, на которой стоит быть не только тем, кто уверенно закрепился на Олимпе интернет-бизнеса, но и тем, кто только интересуется темой.