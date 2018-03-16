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Грузоперевозки Lietuvos gelezinkeliai увеличились на 10%
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Грузоперевозки Lietuvos gelezinkeliai увеличились на 10% 

РЖД-Партнер 21 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Объем грузов, следовавших через Литву транзитом, вырос на 17,4%, а объем грузов, импортированных в страну — на 17,3%. Местные грузоперевозки за 2 месяца выросли на 0,4%.
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