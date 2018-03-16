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На российские облигации подано заявок на $4 млрд
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На российские облигации подано заявок на 4 млрд долларов 

Деловая газета «Взгляд» 22 часа назад
Фото: ТАСС
Отечественные и зарубежные инвесторы подали заявки на российские суверенные бонды на 4 млрд долларов, сообщил журналистам первый вице-премьер Игорь Шувалов.
Отмечается, что размещение суверенных облигаций России уже идет. По словам Шувалова «там и рефинансирование, и новое размещение», передает ТАСС.
Вице-премьер российского правительства добавил, что в четверг, 15 марта, «уже были заявки на 4 млрд долларов».
«Это выпуск сложный, который будет касаться возможностей и для тех, кто хочет репатриировать капитал, и дополнительные займы для обслуживания нужд федерального бюджета», — отметил Игорь Шувалов.
По его словам заявки на покупку суверенного российского долга поступали как от российских, так и от иностранных инвесторов.
Ранее сообщалось, что, по мнению минфина США, санкции могут коснуться запрета на покупку новых российских облигаций федерального займа или запрета на владение ОФЗ американским инвесторам. Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, от такого шага в правительстве США, судя по всему, отказались из страха ответных мер со стороны России.
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