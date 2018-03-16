На российские облигации подано заявок на 4 млрд долларов

Отечественные и зарубежные инвесторы подали заявки на российские суверенные бонды на 4 млрд долларов, сообщил журналистам первый вице-премьер Игорь Шувалов

Отмечается, что размещение суверенных облигаций России уже идет. По словам Шувалова «там и рефинансирование, и новое размещение», передает ТАСС

«Это выпуск сложный, который будет касаться возможностей и для тех, кто хочет репатриировать капитал, и дополнительные займы для обслуживания нужд федерального бюджета», — отметил Игорь Шувалов. Вице-премьер российского правительства добавил, что в четверг, 15 марта, «уже были заявки на 4 млрд долларов».

По его словам заявки на покупку суверенного российского долга поступали как от российских, так и от иностранных инвесторов.