Wintershall: финансирование «Северного потока — 2» идет по графику

"Мы планировали обеспечить финансирование к 2019 году и по-прежнему укладываемся в этот график", — сказал Виланд. Для европейских банков "Северный поток — 2" будет таким же привлекательным, как и "Северный поток", заявил в интервью "Газете.Ru" член правления Wintershall Тило Виланд.

По его словам, банковское финансирование проекта пока не согласовано окончательно.

Пока финансирование "Северного потока — 2" должно обеспечиваться "Газпромом" и партнерами по проекту (Wintershall, Uniper, ENGIE, OMV и Royal Dutch Shell ). В прошлом году партнеры инвестировали в проект по €324 млн, в этом году финансирование запланировано на том же уровне. В 2019 году запланировано привлечение банковского финансирования, что позволит партнерам вернуть вложенные средства.