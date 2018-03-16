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Финансирование «Северного потока — 2» идет по графику
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Wintershall: финансирование «Северного потока — 2» идет по графику 

Газета.Ru 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Для европейских банков "Северный поток — 2" будет таким же привлекательным, как и "Северный поток", заявил в интервью "Газете.Ru" член правления Wintershall Тило Виланд.
"Мы планировали обеспечить финансирование к 2019 году и по-прежнему укладываемся в этот график", — сказал Виланд.
По его словам, банковское финансирование проекта пока не согласовано окончательно.
Пока финансирование "Северного потока — 2" должно обеспечиваться "Газпромом" и партнерами по проекту (Wintershall, Uniper, ENGIE, OMV и Royal Dutch Shell). В прошлом году партнеры инвестировали в проект по €324 млн, в этом году финансирование запланировано на том же уровне. В 2019 году запланировано привлечение банковского финансирования, что позволит партнерам вернуть вложенные средства.
В настоящее время, по словам Виланда, компания-оператор проекта Nord Stream-2 ведет переговоры также параллельно с агентствами экспортного финансирования, такими как COFACE во Франции, SACE в Италии или Euler Hermes в Германии.
"Но мы все же исходим из того, что для европейских банков "Северный поток — 2" будет таким же привлекательным, как и первый "поток", и финансирование с их стороны будет обеспечено", — подчеркнул Виланд.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко призвал страны ЕС отказаться от проекта "Северный поток — 2".
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