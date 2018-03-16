Иностранные эксперты прогнозируют экономический курс России после выборов

МОСКВА , 16 мар — РИА Новости . Макроэкономическая и кредитно-денежная политика России в целом не изменятся после президентских выборов в стране, независимо от их исхода, полагают опрошенные РИА Новости иностранные эксперты.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек, включая действующего главу государства.

Эксперты отмечают, в частности, что финансовые власти уже добились определённых результатов: инфляция в стране снизилась, бюджетный дефицит сократился, а международные резервы начали расти после кризиса 2014-2015 годов.

Fitch ожидает, что следующая администрация сохранит макроэкономическую и фискальную политику, которая привела к низкой инфляции, быстрому сокращению бюджетного дефицита и восстановлению международных резервов", — сказал РИА Новоcти директор аналитической группы по суверенным рейтингам международного рейтингового агентства Fitch Эрик Ариспе (Erich Arispe).

"Мы не ожидаем вероятного изменения в составе кабинета министров после выборов. Что касается экономической политики, я думаю, что основные принципы макроэкономической ортодоксии в России — фискальная дисциплина, свободно плавающий рубль и таргетирование инфляции — скорее всего, останутся", — полагает старший экономист по развивающимся рынкам Capital Economics Уильям Джексон (William Jackson).

Позитивные сдвиги

Экономика России начала восстанавливаться при том курсе, который выбрали действующие власти, а значит, менять его нет смысла, считают эксперты. «Российская экономика укрепилась благодаря приверженности целевым показателям инфляции, реализации консервативного бюджетного правила и гибкости обменного курса», — заявил Ариспе.

"Мы признали способность России абсорбировать шоки от санкций и цен на нефть с 2014 года и способность укреплять свою политику, сначала сохранив суверенный рейтинг России на уровне инвестиционного уровня (BBB-), а затем присудив позитивный прогноз по рейтингу в сентябре 2017 года", — напомнил он.

Экономика РФ пока еще находится в процессе восстановления от рецессии 2015-2016 годов, и выборы президента вряд ли окажут значительное влияние на этот процесс, добавил Джексон. К тому же, по его мнению, даже негативные эффекты от финансовых санкций США и Европы начали исчезать.

"За последние несколько лет внешний долг резко сократился, поскольку компании выплатили иностранные обязательства. А при положительном сальдо текущего баланса в настоящее время в целом компенсируется отток капитала, состояние платежного баланса стабилизировалось", — пояснил Джексон. Также, по его словам, если санкции будут отменены после выборов, это повысит темп роста российского ВВП примерно на 0,75 процентного пункта, но этот эффект будет одноразовым.

Международное рейтинговое агентство Moody's также считает эффективной проводимую в России макроэкономическую политику. «Позитивные российские кредитные качества включают в себя относительно большую и богатую экономику, которая поддерживалась эффективной макроэкономической политикой властей с 2014 года», — отмечает агентство.

Главные вызовы

Но, несмотря на улучшение ряда макроэкономических показателей, новому правительству предстоит решить еще множество проблем, предупреждают экономисты.

Основная задача, которая встанет перед властями в новом политическом цикле — как устойчиво увеличивать экономический рост, не ставя под угрозу достигнутую макроэкономическую стабильность. «В настоящее время у нас нет четкого представления о приоритетах экономической политики для следующей администрации. Различные альтернативы предлагались различными должностными лицами и людьми, близкими к правительству, в течение последних двух лет», — отметил Ариспе.

Он напомнил, что Минэкономразвития , например, разрабатывает программы для повышения производительности труда, поддержки малого бизнеса и улучшения эффективности государственно-частного партнерства. «Укрепление судебной системы по-прежнему является главной задачей для представителей экономики, чтобы затем в полной мере воспользоваться прогрессом в других областях деловой среды», — добавил он.

"Последние годы наблюдается улучшение макроэкономической политики, особенно в Центральном банке . Однако экономический рост в четвертый срок Путина будет чрезвычайно слабым — мы считаем, что рост ВВП будет составлять всего 1,5% в год в период 2018-2024 годов. По итогам 2018 года рост ВВП России ожидается на уровне 2,5%", — сказал, в свою очередь, старший экономист Capital Economics.

Эксперт опасается, что необходимые для ускорения роста реформы сведутся к перераспределению государственных расходов, но не затронут других сфер, где они необходимы, в частности — демографию. «Мы обеспокоены долгосрочными перспективами России, которые пока неблагоприятные из-за снижения числа работающих граждан и слабого роста производительности…. Стоит ли ожидать таких реформ?», — сомневается Джексон.

Moody's среди проблем, которые необходимо будет решить, называет низкий потенциал экономического роста, сильную нехватку инвестиций, а также относительно высокую зависимость экономики от нефтегазового сектора. «Международные санкции, которые, как мы ожидаем, сохранятся в обозримом будущем, продолжают ограничивать доступ к международным рынкам для санкционных фирм», — также отмечает агентство.