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Шувалов ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста
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Шувалов: правительство пока не обсуждает повышение пенсионного возраста в РФ 

ТАСС 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Правительство пока не обсуждает повышение пенсионного возраста в РФ. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.
"В правительстве мы пока этот вопрос не обсуждаем", — сказал Шувалов, отвечая на вопрос, обсуждается ли в правительстве повышение пенсионного возраста в стране.
Накануне глава Минэкономразвития Максим Орешкин отмечал, что вопрос повышения пенсионного возраста и варианты этого повышения обсуждаются в обществе, однако в правительстве он не рассматривается.
Ранее Орешкин заявлял, что необходимость повышения пенсионного возраста в России должно будет рассмотреть новое правительство после выборов президента РФ.
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 Ещё 5 источников 
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