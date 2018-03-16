Шувалов ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста

Шувалов: правительство пока не обсуждает повышение пенсионного возраста в РФ

"В правительстве мы пока этот вопрос не обсуждаем", — сказал Шувалов, отвечая на вопрос, обсуждается ли в правительстве повышение пенсионного возраста в стране. Правительство пока не обсуждает повышение пенсионного возраста в РФ . Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов. Накануне глава Минэкономразвития Максим Орешкин отмечал, что вопрос повышения пенсионного возраста и варианты этого повышения обсуждаются в обществе, однако в правительстве он не рассматривается. Ранее Орешкин заявлял, что необходимость повышения пенсионного возраста в России должно будет рассмотреть новое правительство после выборов президента РФ.