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Андрей Новак: Банковская система Украины — наихудшая в мире
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Андрей Новак: Банковская система Украины — наихудшая в мире 

Украина.ру 22 часа назад
Фото: Украина.ру
«Политика НБУ никак не изменится в связи с избранием нового главы НБУ. Все негативные тенденции, которые прослеживались в эти последние несколько лет правления Валерии Гонтаревой, а именно девальвация гривны, ликвидация банков и повышение учетной ставки, сохраняться. Учетная ставка НБУ повышена с 14,5% до 17%, и такая политика продолжится и при новом руководители», — заявил экономист Андрей Новак в эфире канала NewsOne.
По мнению эксперта, то, что вчера произошло в парламенте — это просто техническая замена, чтобы в рамках сотрудничества с МВФ и другими кредиторами был полноценный подписант. Прогнозы на валютном рынке также остаются неизменными, по мнению экономиста, гривна опять начала падать по отношению к иностранным валютам и эта тенденция продолжится.
«Эта девальвация искусственная, так как в стране на протяжении уже двух лет нет причин для падения украинской денежной единицы. Все это делается в угоду экспортерам, которые являются главными финансовыми и политическими группами. Интересы народа и развития внутренней экономики для нынешних политиков стоят на втором, а может и на третьем плане», — пояснил Новак.
Чтобы оценить деятельность экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, эксперт предложил обратиться к результатам опубликованного в конце прошлого года рейтинга банковских систем в мире. Это наиболее объективная оценка деятельности банковской системы в Украине.
«Согласно этому рейтингу, банковская система Украины признана наихудшей в мире. Это самый объективный критерий работы Валерии Гонтаревой», — резюмировал экономист.
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