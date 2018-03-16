Андрей Новак: Банковская система Украины — наихудшая в мире

«Политика НБУ никак не изменится в связи с избранием нового главы НБУ. Все негативные тенденции, которые прослеживались в эти последние несколько лет правления Валерии Гонтаревой , а именно девальвация гривны, ликвидация банков и повышение учетной ставки, сохраняться. Учетная ставка НБУ повышена с 14,5% до 17%, и такая политика продолжится и при новом руководители», — заявил экономист Андрей Новак в эфире канала NewsOne.

По мнению эксперта, то, что вчера произошло в парламенте — это просто техническая замена, чтобы в рамках сотрудничества с МВФ и другими кредиторами был полноценный подписант. Прогнозы на валютном рынке также остаются неизменными, по мнению экономиста, гривна опять начала падать по отношению к иностранным валютам и эта тенденция продолжится.

«Эта девальвация искусственная, так как в стране на протяжении уже двух лет нет причин для падения украинской денежной единицы. Все это делается в угоду экспортерам, которые являются главными финансовыми и политическими группами. Интересы народа и развития внутренней экономики для нынешних политиков стоят на втором, а может и на третьем плане», — пояснил Новак.

Чтобы оценить деятельность экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, эксперт предложил обратиться к результатам опубликованного в конце прошлого года рейтинга банковских систем в мире. Это наиболее объективная оценка деятельности банковской системы в Украине

«Согласно этому рейтингу, банковская система Украины признана наихудшей в мире. Это самый объективный критерий работы Валерии Гонтаревой», — резюмировал экономист.