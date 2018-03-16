Аксаков: Россия к 2025 году станет одной из ведущих экономик мира благодаря цифровым технологиям 

Россия к 2025 году станет одной из ведущих экономик мира благодаря развитию цифровых технологий, заявил «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
Таким образом парламентарий прокомментировал опубликованный перечень поручений по реализации Послания Федеральному Собранию от 1 марта.
«Примерно к 2025 году, я думаю, благодаря развитию цифровых технологий экономика нашей страны может стать одной из ведущих экономик мира не только по объёму, но и по качеству», — сказал депутат.
Для того чтобы это стало возможным, Аксаков призвал активно заняться цифровизацией сельского хозяйства, промышленности, транспорта, а также строить логистические центры.
«Благодаря цифровизации мы можем оптимизировать всё народное хозяйство, что позволит повысить производительность труда и снизить материальные затраты. Наши программисты, математики и кибернетики — одни из лучших в мире, их потенциал тоже надо задействовать», — подчеркнул Аксаков.
Он напомнил, что в стране активно разрабатывается политика внедрения новых цифровых технологий — есть программа цифровизации России, есть её «дорожная карта», а 20 февраля в Госдуме под председательством спикера палаты Вячеслава Володина прошли парламентские слушания, посвящённые развитию цифровой экономики.
«В итоге мы пришли к выводу, что необходимо будет принять порядка 50 законов, чтобы активнее использовались возможности высоких технологий в экономике страны и различных областях народного хозяйства.
«Я говорю о сельском хозяйстве, метеорологии, экономии лесных ресурсов и бумаги», — объяснил Аксаков.
Утром в пятницу на официальном сайте главы государства был опубликован перечень поручений президента по реализации Послания Федеральному Собранию. Администрации главы государства поручено до 15 апреля разработать проект президентского указа, определяющего национальные цели и стратегические задачи развития страны до 2024 года.
В числе общенациональных целей — вхождение в пятёрку крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых, рост реальных доходов и пенсий выше уровня инфляции.