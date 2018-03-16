Аксаков: Россия к 2025 году станет одной из ведущих экономик мира благодаря цифровым технологиям

Таким образом парламентарий прокомментировал опубликованный перечень поручений по реализации Послания Федеральному Собранию от 1 марта.

«Примерно к 2025 году, я думаю, благодаря развитию цифровых технологий экономика нашей страны может стать одной из ведущих экономик мира не только по объёму, но и по качеству», — сказал депутат.

Для того чтобы это стало возможным, Аксаков призвал активно заняться цифровизацией сельского хозяйства, промышленности, транспорта, а также строить логистические центры.

«Благодаря цифровизации мы можем оптимизировать всё народное хозяйство, что позволит повысить производительность труда и снизить материальные затраты. Наши программисты, математики и кибернетики — одни из лучших в мире, их потенциал тоже надо задействовать», — подчеркнул Аксаков.

Он напомнил, что в стране активно разрабатывается политика внедрения новых цифровых технологий — есть программа цифровизации России, есть её «дорожная карта», а 20 февраля в Госдуме под председательством спикера палаты Вячеслава Володина прошли парламентские слушания, посвящённые развитию цифровой экономики.

«В итоге мы пришли к выводу, что необходимо будет принять порядка 50 законов, чтобы активнее использовались возможности высоких технологий в экономике страны и различных областях народного хозяйства.

«Я говорю о сельском хозяйстве, метеорологии, экономии лесных ресурсов и бумаги», — объяснил Аксаков.

Утром в пятницу на официальном сайте главы государства был опубликован перечень поручений президента по реализации Послания Федеральному Собранию. Администрации главы государства поручено до 15 апреля разработать проект президентского указа, определяющего национальные цели и стратегические задачи развития страны до 2024 года.

В числе общенациональных целей — вхождение в пятёрку крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых, рост реальных доходов и пенсий выше уровня инфляции.